Serena Wiliams heeft maandag de kwartfinales van de Australian Open bereikt. De Amerikaanse was met 6-1, 4-6 en 6-4 te sterk voor Simona Halep, de nummer één van de wereld. Eerder schaarden ook Naomi Osaka, Elina Svitolina en Karolína Plísková zich bij de laatste acht.

Het is de vijftigste keer dat Williams de kwartfinales van een Grand Slam bereikt. Alleen haar landgenotes Chris Evert (54) en Martina Navratilva (53) presteerden dat vaker.

Bij de mannen is Roger Federer met 53 kwartfinales recordhouder. De Zwitser werd zondag op de Australian Open in de achtste finales uitgeschakeld.

23-voudig Grand Slam-winnares Williams ging tegen Halep voortvarend van start en trok de eerste set in 21 minuten naar zich toe. De 37-jarige Amerikaanse kwam ook in de tweede set een break voor, maar Halep brak direct terug en kwam daarmee op 2-2.

In het vervolg van de wedstrijd kon de Roemeense, die vorig jaar met Roland Garros voor het eerst een Grand Slam won, wel sterk partij bieden. De tweede set ging tot 5-4 voor Halep gelijk op, waarna ze opnieuw de servicegame van Williams won.

Williams gaat voor achtste eindzege

De 27-jarige Halep, die in de vorige ronde in Melbourne in twee sets te sterk was voor Venus Williams, sloeg vooral veel minder onnodige fouten dan Serena Williams (12 om 31). De Amerikaanse noteerde daarentegen wel veel meer winners (44 om 24).

In de derde set kregen beide speelsters breakkansen, maar alleen Williams wist bij een 3-3-stand een breakpoint te benutten. Daarna kon de zevenvoudig winnares van de Australian Open de partij zonder problemen naar zich toetrekken.

Williams won het toernooi bij haar laatste deelname in 2017, toen ze al zwanger was van haar dochter. Na de geboorte ontbrak ze bij de editie van vorig jaar, die werd gewonnen door Caroline Wozniacki, die dit jaar reeds is uitgeschakeld.

De als zestiende geplaatste Williams neemt het in de kwartfinale op tegen Karolína Plísková, de nummer acht van de WTA-ranking. De Tsjechische rekende maandag met overtuigende cijfers af met Garbiñe Muguruza (6-3 en 6-1).

Osaka dit jaar wel naar kwartfinales

Eerder op maandag was Osaka in drie sets te sterk voor Anastasija Sevastova. De Japanse nummer vier van de wereld won met 4-6, 6-3 en 6-4 en bereikte in tegenstelling tot vorig jaar wel de kwartfinales in Melbourne.

De 21-jarige Osaka begon stroef tegen de nummer twaalf van de mondiale ranking. Net als in de derde ronde tegen Hsieh Su-wei uit Taiwan leverde ze de eerste set in.

Osaka won vervolgens de tweede set en kwam in de beslissende derde set direct op een break voorsprong. De 28-jarige Sevastova herstelde en kwam terug tot 3-3, maar daarna brak Osaka haar opnieuw.

De Japanse behield haar voorsprong en schreeuwde het uit van vreugde nadat ze zich voor het eerst bij de laatste acht in Melbourne had geplaatst.

Svitolina te sterk voor Keys

Tegenstander van Osaka in de kwartfinales wordt Svitolina, die maandag in drie sets (6-2, 1-6 en 6-1) te sterk was voor de als zeventiende geplaatste Madison Keys uit de Verenigde Staten.

De Oekraïense, eind oktober winnares van de prestigieuze WTA Finals, bereikte vorig jaar ook de kwartfinales van de Australian Open. De Belgische Elise Mertens was destijds te sterk voor de huidige nummer zeven van de wereld.