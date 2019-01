Stéfanos Tsitsipás kan nog niet helemaal geloven dat hij zondag ten koste van Roger Federer de kwartfinales van de Australian Open bereikte. De pas twintigjarige Griek zag zijn agressieve speelstijl beloond worden in Melbourne.

"Er is geen goede manier om te beschrijven hoeveel dit voor me betekent. Ik ben momenteel de gelukkigste man op aarde", zei een dolgelukkige Tsitsipás vlak na het achtstefinaleduel in de Rod Laver Arena: 6-7 (11), 7-6 (3), 7-5 en 7-6 (5).

"Roger is een legende voor wie ik heel veel respect heb. Vanaf mijn zesde beschouw ik hem als mijn idool, dus het was al een droom dat ik tegen hem mocht spelen in de Rod Laver Arena. Dat ik ook nog eens win, is heel bijzonder."

Tsitsipás kwam in zijn nog prille loopbaan nooit verder dan de vierde ronde op een Grand Slam-toernooi en bracht daar uitgerekend tegen zesvoudig Australian Open-winnaar Federer verandering in. Hij hield het tempo hoog tegen de 37-jarige Zwitser en gaf op zijn eigen service geen enkele break weg.

Griekse fans zijn door het dolle heen na de stunt van Tsitsipás. (Foto: ANP)

'Mijn spel maakt een wedstrijd aantrekkelijker'

De als veertiende geplaatste Tsitsipás was blij dat zijn gekozen tactiek effect sorteerde tegen Federer, die de Griek met 55 onnodige fouten ook in de kaart speelde. "Ik denk dat het goed was dat ik vaak naar het net kwam en het tempo hoog hield", zei Tsitsipás.

"Dat is ook het tennis waar ik van hou. Er zijn veel spelers die graag op de baseline blijven staan, maar mijn spel maakt een wedstrijd een stuk aantrekkelijker."

Tsitsipás, die als eerste Griek ooit de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi bereikte, rekende op zijn weg naar de achtste finales al af met Matteo Berrettini, Viktor Troicki en Nikoloz Basilashvili.

Voor een plek in de halve eindstrijd wacht een krachtmeting met de Spanjaard Roberto Bautista Agut. In februari doet Tsitsipás mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.