Roger Federer ziet dit jaar geen reden om Roland Garros over te slaan. Dat zei de twintigvoudig Grand Slam-winnaar zondag, nadat hij in de achtste finales van de Australian Open verloor van Stéfanos Tsitsipás: 6-7 (11), 7-6 (3), 7-5 en 7-6 (5).

Federer speelde in 2015 voor het laatst op Roland Garros. De afgelopen twee jaar sloeg de 37-jarige veteraan het hele gravelseizoen over in aanloop naar Wimbledon en in 2016 ontbrak hij in Parijs door fysiek ongemak.

"Ik zit in een fase van mijn carrière waarin ik veel wil genieten. Ik heb niet het gevoel dat ik dit jaar een lange pauze nodig heb, want ik voel me erg goed", zei Federer op de persconferentie na de wedstrijd in de Rod Laver Arena.

"Ik heb Roland Garros de afgelopen jaren gemist", bekende de Zwitser, die het graveltoernooi slechts eenmaal won, in 2009.

Zijn onverwachte nederlaag tegen de twintigjarige Tsitsipás speelde geen rol in Federers besluit om dit jaar wel Roland Garros te gaan spelen. "Ik had dit besluit al genomen vóór deze wedstrijd", zei de routinier die de laatste twee edities van het toernooi in Melbourne won.

Roland Garros begint dit jaar op 26 mei en de finale is op 9 juni. Federer zei dit jaar sowieso Wimbledon te willen spelen. Hij wilde niets kwijt over zijn verdere seizoensplanning.

Federer baalt van onbenutte breakpoints

De zesvoudig winnaar van de Australian Open vond zijn nederlaag in Melbourne onnodig. "Ik baal enorm van deze wedstrijd, want ik had de tweede set moeten winnen. Het maakt me niet uit hoe, maar ik had moeten winnen. Dat heeft me de wedstrijd gekost."

Federer kreeg in die tweede set acht breakpoints, maar Tsitsipás werkte die allemaal weg. In de hele wedstrijd liet de Zwitser zelfs twaalf breekkansen onbenut, terwijl zijn tegenstander wel eenmaal toesloeg op de drie breakpoints die hij kreeg.

"Er zijn altijd meerdere factoren die een rol spelen, maar het ging bij de breekpunten gewoon niet zoals ik wilde", keek Federer terug. "Op de Hopman Cup wist ik hem ook al niet te breken, dus er is iets mis met de manier waarop ik retourneer tegen hem."

Eerder dit jaar wist Ferderer op de Hopman Cup wel te winnen van Tsitsipás. De nummer drie van de wereld won beide sets in de tiebreak.

Federer heeft veel waardering voor de zeventien jaar jongere Griek, die qua stijl wel wat van de Zwitser weg heeft. "Hij heeft ook een enkelhandige backhand. En vroeger had ik ook lang haar", zei Federer met een lach.

"Hij heeft het gewoon geweldig gedaan vandaag. Eigenlijk speelt hij al een half jaar erg goed. Hij versloeg onder anderen Novak Djokovic, Kevin Anderson en Alexander Zverev."

"Dat heb je nodig om de laatste stap naar de top te kunnen zetten. Ik denk dat hij lange tijd in de top kan meedraaien."

In de kwartfinales staat Tsitsipás tegenover de Spanjaard Roberto Bautista Agut, die zondag in vijf sets te sterk was voor Marin Cilic.