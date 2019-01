Stéfanos Tsitsipás heeft zondag in de achtste finales van de Australian Open voor een daverende verrassing gezorgd door titelverdediger Roger Federer uit te schakelen. De Griek rekende in vier sets af met de Zwitser. Eerder op zondag bereikten Rafael Nadal en Roberto Bautista Agut wel de kwartfinales.

De pas twintigjarige Tsitsipás trok na een hoogstaande partij van liefst 3 uur en 48 minuten in de Rod Laver Arena aan het langste eind tegen de zeventien jaar oudere Federer: 6-7 (11), 7-6 (3), 7-5 en 7-6 (5).

Het kwam nooit eerder voor dat een Griek in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi staat. Het is bovendien pas de tweede keer in zestien jaar dat Federer zich niet bij de laatste acht wist te voegen in Melbourne. In 2015 strandde hij al in de derde ronde.

Met zijn stunt in de achtste finales voorkwam Tsitsipás dat Federer de Australian Open voor het derde jaar op rij kan winnen. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar, die momenteel op 99 toernooizeges (ATP-niveau) staat, schreef het toernooi in Melbourne in totaal zes keer op zijn naam (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018).

Liefst 55 onnodige fouten voor Federer

Tsitsipás, de nummer vijftien van de wereld, had zijn verrassende overwinning mede te danken aan zijn stabiele servicegames. Federer kreeg in de hele wedstrijd twaalf breakpoints, maar wist daar geen één van te benutten.

De Zwitserse nummer drie van de wereld had moeite met het snelle spel van Tsitsipás en sloeg in totaal liefst 55 onnodige fouten. De Griek was een stuk zorgvuldiger en maakte bovendien meer winners (61 om 60).



Voor een plek in de halve finales neemt Tsitsipás het op tegen Bautista Agut, die eerder op zondag de Kroaat Marin Cilic uitschakelde. De nummer zes van de wereld boog na bijna vier uur in vijf sets voor de Spanjaard: 7-6 (6), 3-6, 2-6, 6-4 en 4-6.

Bautista Agut, als 22e geplaatst in Melbourne, sloeg toe in de negende game van de vijfde en laatst set. Toen brak hij de servicegame van Cilic en kwam 5-4 voor. Hij maakte het vervolgens af in zijn eigen servicebeurt.

Voor de dertigjarige Bautista Agut is het de eerste keer dat hij in de kwartfinales staat van een Grand Slam-toernooi. Cilic verloor vorig jaar de finale van Federer.

Nadal eenvoudig langs Berdych in vierde ronde

Nadal rekende in de vierde ronde eenvoudig af met Tomas Berdych. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Tsjech met 6-0, 6-1 en 7-6 (4).

Berdych had in de eerste drie ronden van het Grand Slam-toernooi in Melbourne nog indruk gemaakt, onder meer met een overtuigende zege op Robin Haase in de tweede ronde.

Tegen Nadal kwam de Wimbledon-finalist van 2010 er in de eerste twee sets echter geen moment aan te pas.

Berdych verloor de eerste negen games op rij en was ook na zijn eerste gewonnen game kansloos. Pas in de derde set kreeg hij zijn opslag op niveau en kon hij Nadal tegenstand bieden, maar in de tiebreak maakte de zestienvoudig Grand Slam-winnaar het alsnog af.

Tiafoe beleeft zijn beste Grand Slam-toernooi

Nadal speelt in de kwartfinales tegen Frances Tiafoe, die met een zege op Dimitrov zijn 21e verjaardag extra glans gaf. De jonge Amerikaan won in vier sets van de Bulgaar (7-5, 7-6 (6), 6-7 (1) en 7-5) en vierde zijn overwinning door op de baan zijn shirt uit te trekken.

De talentvolle Tiafoe is bezig is aan zijn meest succesvolle Grand Slam-toernooi tot nu toe, nadat hij vorig jaar op Wimbledon de derde ronde haalde. Op de Australian Open was de tweede ronde (2017) zijn beste resultaat.

De 27-jarige Dimitrov haalde vorig jaar nog de kwartfinales in Melbourne, maar kende verder een teleurstellend 2018. Hij is afgezakt naar de 21e plaats op de wereldranglijst. Tiafoe is de mondiale nummer 39.