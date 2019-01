Oud-winnaressen Angelique Kerber en Maria Sharapova en de Amerikaanse Sloane Stephens zijn zondag verrassend uitgeschakeld in de vierde ronde van de Australian Open. Kerber verloor met pijnlijke cijfers van de Amerikaanse Danielle Collins, Sharapova was niet opgewassen tegen de Australische Ashleigh Barty en Stephens verloor van Anastasia Pavlyuchenkova.

Collins, die gecoacht wordt door de Nederlander Stijn de Gier, was al binnen een uur klaar met Kerber, die de Australian Open in 2016 won en dit jaar als tweede geplaatst was in Melbourne.

Opvallend is dat de 25-jarige Collins pas voor het eerst meedoet aan de Australian Open. Ze maakte in 2018 een flinke opmars op de wereldranglijst en staat nu op de 35e plaats, maar dat ze Kerber zo eenvoudig zou verslaan had niemand verwacht.

De 31-jarige Kerber verloor vorig jaar pas in de halve finales van de Australian Open en schreef in juli Wimbledon op haar naam.

Collins, die tot deze Australian Open nooit voorbij de eerste ronde kwam op een Grand Slam-toernooi, treft in de kwartfinales Anastasia Pavlyuchenkova. De 27-jarige Russin was in haar vierderondepartij te sterk voor Stephens.

Pavlyuchenkova, in de tweede ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens, trok na 2 uur en 34 minuten aan het langste eind: 6-7 (3), 6-3 en 6-3.

Thuisfavoriete Barty verslaat Sharapova

Sharapova verloor van Barty. De Russische, die de Australian Open in 2008 won, pakte de eerste set tegen Barty, maar daarna kwam de nummer vijftien van de wereld ijzersterk terug en won met 4-6, 6-1 en 6-4.

De 31-jarige Sharapova maakte in de vorige ronde nog indruk door titelverdediger Caroline Wozniacki te verslaan, maar nu is haar toernooi dus toch al voorbij. Vorig jaar kwam de vijfvoudig Grand Slam-winnares, die dertigste staat op de wereldranglijst, tot de derde ronde in Melbourne.

Barty treft in de kwartfinale Petra Kvitová. De Tsjechische nummer zes van de wereld zette haar goede vorm door en versloeg het Amerikaanse toptalent Amanda Anisimova.

Kvitová, tweevoudig Wimbledon-winnares, gunde de zeventienjarige Anisimova slechts drie games (6-2 en 6-1).