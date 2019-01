Novak Djokovic heeft zaterdag de vierde ronde van de Australian Open bereikt. De nummer één van de wereld ontdeed zich op het Grand Slam in Melbourne in vier sets van de jonge Canadees Denis Shapovalov: 6-3, 6-4, 4-6 en 6-0.

Djokovic, op jacht naar zijn zevende eindzege op de Australian Open, had het één set moeilijk tegen de negentienjarige Shapovalov.

In het derde bedrijf vocht het Canadese talent zich uit verloren positie terug en won hij de set met 6-4. Het bleek een opleving van korte duur, want Djokovic gaf hem in de vierde set geen schijn van kans meer.

In de strijd om een plek in de kwartfinales moet Djokovic het opnemen tegen de als vijftiende geplaatste Rus Daniil Medvedev, die de Belg David Goffin in drie sets uitschakelde: 6-2, 7-6 (3) en 6-3.

Door zijn zege in de derde ronde is Djokovic er nu al zeker van dat hij na de Australian Open de leiding op de ATP-ranglijst behoudt. Bij een nederlaag had Rafael Nadal hem kunnen passeren. Dan had de Spanjaard het toernooi wel moeten winnen.

Zverev moeiteloos langs Bolt

Ook Alexander Zverev staat in de vierde ronde. De Duitse nummer vier van de plaatsingslijst had weinig moeite met de lokale favoriet Alex Bolt, die met een wildcard was toegelaten tot het Grand Slam-toernooi.

Zverev gunde de Australische nummer 159 van de wereld maar acht games en was in nog geen twee uur spelen klaar: 6-3, 6-3 en 6-2. Hij treft nu de Canadees Milos Raonic.

Eerder wist Kei Nishikori zich ook al onder de laatste zestien te scharen. De Japanner, als achtste geplaatst, was in drie sets te sterk voor Joao Sousa, die hem alleen in de eerste set bij kon benen: 7-6 (6), 6-1 en 6-2.