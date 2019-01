Simona Halep heeft zich zaterdag voor de vierde ronde geplaatst op de Australian Open. De Roemeense versloeg Venus Williams en neemt het nu tegen de zus van de Amerikaanse, Serena, op.

De nummer één van de wereld had opvallend weinig moeite met de oudste van de Williams-zusjes. Na ruim vijf kwartier spelen stond er 6-2 en 6-3 op het bord in Melbourne, waardoor zij de 31e 'Sister Act' voorkwam.

Ze treft nu Serena Williams, die eveneens moeiteloos de laatste zestien haalde. De 23-voudig Grand Slam-winnares versloeg de Oekraïense Dayana Yastremska met 6-2 en 6-1.

Williams wil dit jaar het recordaantal Grand Slam-zeges van Margaret Court (24) minimaal evenaren. De achttienjarige Yastremska was geen partij voor de voormalige nummer één van de wereld. Ze stond slechts drie games af. In de drie ronden die Williams speelde, heeft de Amerikaanse pas negen games verloren.

Osaka ontsnapt aan uitschakeling

Naomi Osaka, de nummer vier van de wereld, was in Melbourne dicht bij uitschakeling tegen Hsieh Su-wei (5-7, 6-4 en 6-2). De US Open-winnares stond in de tweede set met 2-4 achter toen ze drie gamepoints van de Taiwanese wegwerkte en alsnog de set en zelfs de wedstrijd won.

De 21-jarige Osaka strandde vorig jaar in de vierde ronde. Daarin treft ze nu de Letse Anastasija Sevastova. De nummer twaalf van de wereld won van de Chinese Qiang Wang met 6-3 en 6-3.

De Oekraïense Elina Svitolina was in drie sets te sterk voor de Chinese Zhang Shuai: 4-6, 6-4 en 7-5. De nummer zes van de plaatsingslijst speelt in de vierde ronde tegen de Amerikaanse Madison Keys, die in twee sets afrekende met de Belgische Elise Mertens: 6-3 en 6-2.

Ook de nummer zeven van de plaatsingslijst, Karolina Pliskova, staat in de vierde ronde. De Tsjechische won in drie sets van Camila Giorgi uit Italië: 6-4, 3-6 en 6-2.