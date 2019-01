Andy Murray slaat de ATP-toernooien in februari over. De 31-jarige Brit ondergaat naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe operatie aan zijn heup.

Murray laat de evenementen in Montpellier (4 februari tot en met 10 februari), Marseille (18 tot en met 24 februari) en Dubai (25 februari tot en met 3 maart) aan zich voorbij gaan.

"Het is hard, maar ik heb geen andere keuze. Ik was er echt op gebrand om terug te keren in Marseille, waar ik het toernooi in 2008 op mijn naam schreef. Die titel, een van de eerste in mijn carrière, is een geweldige herinnering", meldt hij.

Murray werd afgelopen maandag op de Australian Open al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor na een slopend gevecht in vijf sets van de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 4-6, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (4) en 6-2.

De voormalige nummer één van de wereld had een aantal dagen ervoor op een emotionele persconferentie aangekondigd dat hij dit jaar een punt achter zijn roemrijke carrière zet.

'Wie weet zien jullie me wel terug'

Murray sprak de hoop uit om in juli afscheid te kunnen nemen op Wimbledon, de Grand Slam die hij tweemaal won, maar hij sloot ook niet uit dat de Australian Open zijn laatste toernooi zou worden.

De Schot liet na de nederlaag tegen Bautista Agut, toen hij in de Rod Laver Arena op een groot scherm door collega-tennissers werd bedankt voor bewezen diensten, zijn toekomst nog open.

"Wie weet zien jullie me wel terug. Ik kan me weer laten opereren, maar dat geeft ook geen zekerheid op herstel", vertelde hij.

"Ik heb twee opties. Ik kan de komende 4,5 maand vrij nemen en op Wimbledon spelen. Of ik kies voor een nieuwe operatie. Ik zal daar waarschijnlijk in een week of twee een beslissing over nemen."