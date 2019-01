Bernard Tomic heeft vrijdag met klem ontkend dat hij de familie van Davis Cup-captain Lleyton Hewitt heeft bedreigd. Hij werd daar een dag eerder door zijn landgenoot van beschuldigd.

Hewitt zei donderdag dat Tomic hem en zijn familie het afgelopen anderhalf jaar meerdere keren bedreigde, omdat hem vriendjespolitiek wordt verweten bij het toekennen van wildcards voor de Australian Open.

De tweevoudig Grand Slam-winnaar heeft geen contact meer met Tomic, die dus tegenspreekt dat hij Hewitt flink onder druk heeft gezet.

"Ik heb zijn familie nooit bedreigd. Leuk, Lleyton. Dit maakt duidelijk wat een laag-bij-de-grondse persoon je bent en waarom het Australische publiek je nooit leuk vond", zegt de 26-jarige Australiër vrijdag tegen diverse media.

"Ik heb niets met je familie te maken en het kan me niet schelen wat er mis is met jou. Je bent een leugenaar."

Bernard Tomic en Lleyton Hewitt in januari 2016. (Foto: ANP)

Tomic afgezakt op wereldranglijst

Tomic stond jarenlang te boek als een groot talent, maar door de nodige incidenten en blessures is hij inmiddels afgezakt naar de 88e plaats op de wereldranglijst.

Zo werd hij drie jaar geleden in Miami gearresteerd na een uit de hand gelopen feestje op zijn hotelkamer en aangeklaagd voor huisvredebreuk en verzet bij zijn arrestatie.

De 37-jarige Hewitt zette begin 2016 een punt achter zijn loopbaan, maar hij maakte ruim een jaar geleden zijn rentree in het dubbelspel. Hij won in 2001 de US Open en een jaar later was hij de beste op Wimbledon.