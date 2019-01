Titelverdedigster Caroline Wozniacki is vrijdag gestrand in de derde ronde van de Australian Open. De nummer drie van de wereld verloor van Maria Sharapova. Angelique Kerber bereikte wel de achtste finales in Melbourne.

Na een partij van zo'n 2,5 uur was het 4-6, 6-4 en 3-6 in het nadeel van de 28-jarige Wozniacki, die vorig jaar in Australië haar eerste Grand Slam-toernooi won.

In de tweede set herstelde Wozniacki, die in 2011 de halve finales haalde in Melbourne, zich nog van het verlies in de eerste set. In de beslissende derde set had ze niet altijd meer een antwoord op de harde slagen van Sharapova.

De 31-jarige Sharapova is als dertigste geplaatst. De vijfvoudig Grand Slam-winnares was in 2008 de beste op de Australian Open en won haar laatste Grand Slam-toernooi in 2014, toen ze de beste was op Roland Garros. In de achtste finales treft ze 'thuisspeelster' Ashleigh Barty, de mondiale nummer vijftien.

Sinds Wozniacki vorig jaar de Australian Open won, kwam ze niet ver meer op een Grand Slam-toernooi. Ze werd vroeg uitgeschakeld op Roland Garros (vierde ronde), Wimbledon en de US Open (allebei tweede ronde) en werd nu dus opnieuw snel naar huis gestuurd.

Vreugde bij Maria Sharapova, de Australian Open-winnares van 2008. (Foto: ANP)

Kerber gunt opponent slechts één game

Nummer twee van de wereldranglijst Kerber had geen enkele moeite met de Australische Kimberly Birrell, die op een wildcard meedeed in Melbourne. Het werd 6-1 en 6-0.

In de volgende ronde staat drievoudig Grand Slam-winnares Kerber tegenover Danielle Collins uit de Verenigde Staten, die de achtste finales bereikte door de als negentiende geplaatste Caroline Garcia te verslaan met 6-3 en 6-2.

Kerber schreef de Australian Open in 2016 op haar naam. In datzelfde jaar won ze ook de US Open en vorig jaar was de Duitse de beste op Wimbledon. Vorig jaar reikte ze tot de halve finales in Melbourne.

Angelique Kerber beleefde een eenvoudige derderondepartij. (Foto: ANP)

Ook Stephens naar laatste zestien

Sloane Stephens bereikte net als Sharapova de laatste zestien in Melbourne. De als vijfde geplaatste Amerikaanse was de beste in een spannende partij tegen de Kroatische Petra Martic. Het werd 7-6 (6) en 7-6 (5).

In de achtste finales wacht Anastasia Pavlyuchenkova. De Russin, in de tweede ronde te sterk voor Kiki Bertens, overleefde ook de derde ronde. Ze schakelde de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich uit: 6-0 en 6-3.

Voor Sabalenka's landgenote Aryna Sabalenka, de nummer elf van de plaatsingslijst, zit de Australian Open er ook op. Ze had geen antwoord op het spel van de zeventienjarige Amerikaanse Amanda Anisimova: 6-3 en 6-2.

Anisimova strijdt met de als achtste gerangschikte Petra Kvitová om een plek in de kwartfinales. De Tsjechische was een maatje te groot voor Belinda Bencic uit Zwitserland (6-1 en 6-4).

Langzaam maar zeker wordt duidelijk wie elkaar treffen in de achtste finales van de Australian Open. (Foto: ANP)