Rafael Nadal en Roger Federer hebben zich vrijdag eenvoudig onder de laatste zestien van de Australian Open geschaard. Voor beide topspelers had hun partij in Melbourne een bijzonder tintje.

Nadal, als tweede geplaatst, boekte tegen de negentienjarige Australiër Alex de Minaur zijn 250e overwinning op een Grand Slam-toernooi. Het werd 6-1, 6-2 en 6-4. Alleen Federer (342 zeges) en Novak Djokovic (260) wonnen vaker.

De partij in de Rod Laver Arena was geen moment echt spannend, al liet de jonge De Minaur het thuispubliek genieten met een aantal fraaie rally's. In de laatste game gaf hij zich pas op het zesde matchpoint gewonnen.

Zeventienvoudig Grand Slam-winnaar Nadal treft in de volgende ronde Tomás Berdych. De halvefinalist van 2014 en 2015, die in de vorige ronde van Robin Haase won, was te sterk voor de de als achttiende geplaatste Argentijn Diego Schwarzman: 5-7, 6-3, 7-5 en 6-4.

Nadal won de Australian Open in 2009. In 2012, 2014 en 2017 verloor de 32-jarige Spanjaard de finale in Melbourne.

De partij tussen Rafael Nadal en Alex de Minaur leverde fraaie plaatjes op. (Foto: ANP)

Federer voor honderdste keer in Rod Laver Arena

Eerder op de dag speelde Federer tegen de Amerikaan Taylor Fritz zijn 110e Australian Open-partij en zijn honderdste in de Rod Laver Arena, het centercourt in Melbourne. Het werd 6-2, 7-5 en 6-2 in het voordeel van de titelverdediger.

De 37-jarige Federer stond zijn zestien jaar jongere opponent geen enkele break toe in Australië, terwijl hij zelf vijf keer toesloeg op de service van de Amerikaan.

De nummer drie van de wereld won de Australian Open in 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en vorig jaar en treft nu de Griek Stefanos Tsitsipas, die in vier sets een zege boekte op Nikoloz Basilashvili: 6-3, 3-6, 7-6 (7) en 6-4.

Veel ogen zijn in Melbourne gericht op titelverdediger Roger Federer. (Foto: ANP)

Cilic komt met schrik vrij

Marin Cilic kwam met de schrik vrij in de derde ronde. De als zesde geplaatste Kroaat ontdeed zich ternauwernood in vijff sets van de Spanjaard Fernando Verdasco: 4-6, 3-6, 6-1, 7-6 (5), 6-3.

Cilic had het geluk dat Verdasco in de tiebreak van de vierde set twee matchpoints onbenut liet, onder meer door een pijnlijke dubbele fout.

Voor Karen Khachanov is het toernooi voorbij. De als tiende ingeschaalde Rus kon zijn favorietenrol niet waarmaken tegen Roberto Bautista Agut, de nummer 22 van de plaatsingslijst: 6-4, 7-5 en 6-4.

Grigor Dimitrov, als twintigste geplaatst, mag zich ook opmaken voor de volgende ronde. Hij rekende in de derde ronde in straight sets af met Thomas Fabbiano uit Italië. Het werd 7-6 (5), 6-4 en 6-4.

De jonge Amerikaan Frances Tiafoe (20) en de ervaren Italiaan Andreas Seppi (34) vermaakten het publiek met een spannende vijfsetter, waarin Tiafoe zich naar de winst knokte. Na ruim drie uur was het 6-7 (3), 6-3, 4-6, 6-4 en 6-3. Tiafoe stuit nu op Dimitrov.