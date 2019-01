Johanna Konta en Garbiñe Muguruza begonnen donderdag pas rond 0.30 uur lokale tijd aan hun tweederondeduel bij de Australian Open, de laatste starttijd ooit bij het Grand Slam-toernooi. Beide tennissters waren niet blij met het extreme nachtwerk.

"Ik ben het er niet mee eens dat sporters gevraagd wordt om zich maximaal in te spannen tot in de kleine uurtjes" zei Konta na de wedstrijd. "Ik denk niet dat dit gezond is. Ik zou het zelfs gevaarlijk willen noemen."

De 27-jarige Britse en de twee jaar jongere Muguruza maakten er in de bijna lege Margaret Court Arena ondanks het nachtelijke uur een spannende partij van. De Spaanse won na 2 uur en 44 minuten in drie sets: 6-4, 6-7 (3) en 7-5.

De wedstrijd was klaar om 3.12 uur lokale tijd. Het record voor de laatste eindtijd van een partij op de Australian Open blijft in handen van Lleyton Hewitt en Marcos Baghdatis, die in 2008 pas om 4.34 uur klaar waren met hun duel in de derde ronde.

Johanna Konta. (Foto: ANP)

'Er was te veel zeemeeuwenpoep op baan drie'

Muguruza en Konta konden pas laat de Margaret Court Arena in, omdat er voor hen twee mannenpartijen waren (Kei Nishikori-Ivo Karlovic en Alexander Zverev-Jérémy Chardy) die beide zo'n vier uur duurden. De speelsters kregen niet de mogelijkheid om pas vrijdag in actie komen.

Toen het duel tussen Zverev en Chardy een vijfde set nodig had, wilde de organisatie de wedstrijd tussen Konta en Muguruza naar baan drie verhuizen.

"Maar er was daar te veel zeemeeuwenpoep, dus ze moesten eerst die baan nog schoonmaken", aldus Konta. "Dat had tien tot vijftien minuten geduurd."

'Kan niet geloven dat fans gebleven zijn'

Omdat Zverev vervolgens haast maakte - hij won de vijfde set tegen Chardy in een half uur - bleef Konta-Muguruza toch in de grote Margaret Court Arena. De meeste fans hadden het stadion met een capaciteit van tienduizend plaatsen verlaten, maar zo'n 250 dappere fans bleven de hele partij zitten.

"Ik kan niet geloven dat er nog steeds mensen naar ons zitten te kijken om 3.15 uur. We spelen voor jullie, waarom zouden we anders tennissen?", zei Muguruza na de partij in haar interview op de baan tegen de supporters.

"Het was heel zwaar. Johanna speelde heel goed, serveerde geweldig. Ik probeerde gewoon in de partij te blijven."

Konta: "We hadden allebei eerder willen spelen, maar wij maken het schema niet en we moesten allebei met dezelfde uitdagingen omgaan. Maar het lijkt me voor niemand ideaal om je fysiek in te spannen als het al bedtijd is."

Muguruza neemt het zaterdag in de derde ronde op tegen de Zwitserse Timea Bacsinszky.