Novak Djokovic en Alexander Zverev hebben zich donderdag geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. Dominic Thiem en oud-winnaar Stan Wawrinka werden uitgeschakeld in de tweede ronde in Melbourne.

Djokovic ontdeed zich relatief eenvoudig in drie sets van Jo-Wilfried Tsonga, die door blessureleed is afgezakt naar de 177e plaats op de wereldranglijst: 6-3, 7-5 en 6-4.

De zesvoudig kampioen uit Servië neemt het in de derde ronde op tegen de Canadees Denis Shapovalov, die in drie sets te sterk was voor de Japanner Taro Daniel: 6-3, 7-6 (5) en 6-3.

De als vierde geplaatste Zverev leek tegen de Fransman Jérémy Chardy op weg naar een zege in straight sets, maar kreeg het toch nog zwaar. Hij won wel: 7-6 (5), 6-4, 5-7, 6-7 (6) en 6-1.

De 21-jarige Zverev kwam nog nooit voorbij de derde ronde op de Australian Open en bereikte tot dusver één keer de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Dat was vorig jaar op Roland Garros. Ook won hij vorig jaar de ATP Finals.

De volgende tegenstander van het talent is de Australiër Alex Bolt, die op de wereldranglijst de 155e positie inneemt.

Dominic Thiem moest opgeven in zijn partij tegen Alexei Popyrin. (Foto: ANP)

Thiem en Wawrinka stranden

Voor de als zevende geplaatste Thiem zit het toernooi erop. De Oostenrijker moest in zijn derderondepartij tegen de jonge Australische qualifier Alexei Popyrin opgeven. Hij had de eerste twee sets verloren (7-5 en 6-4) en stond in de derde set met 2-0 achter.

Thiem had de tweede ronde bereikte via een slopende partij tegen de Fransman Benoît Paire. De vijfsetter eindigde pas rond 2.00 uur plaatselijke tijd. Veel toeschouwers hadden het stadion al verlaten.

Drievoudig Grand Slam-winnaar Wawrinka, die de Australian Open vijf jaar geleden op zijn naam schreef, was niet opgewassen tegen Milos Raonic. De marathonpartij eindigde in 7-6 (4), 6-7 (6), 6-7 (11) en 6-7 (5) in het nadeel van de Zwitser.

Kei Nishikori, als achtste ingeschaald, moest tot het uiterste gaan tegen de sterk serverende Ivo Karlovic. De 29-jarige Japanner was de Kroaat in vijf sets de baas: 6-3, 7-6 (6), 5-7, 5-7 en 7-6 (7). De Portugees João Sousa is zijn volgende tegenstander.

Kei Nishikori moest diep gaan tegen Ivo Karlovic. (Foto: ANP)