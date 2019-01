Serena Williams heeft haar jacht op de 24e Grand Slam-titel in haar loopbaan donderdag eenvoudig voortgezet op de Australian Open. Nummer één van de wereld Simona Halep bereikte eveneens de derde ronde.

Williams had in Melbourne weinig moeite met Eugenie Bouchard. De 37-jarige Amerikaanse was de Canadese met 6-2 en 6-2 de baas.

In de vorige ronde had Williams, die op de weg terug is na een lange afwezigheid door haar zwangerschap, al weinig energie verspild tegen Duitse Tatjana Maria (6-0 en 6-2).

De voormalige nummer één wacht in de volgende ronde een confrontatie met de Oekraïense Dayana Yastremska. Ze wil dit jaar het recordaantal Grand Slam-zeges van Margaret Court (24) minimaal evenaren.

Eugenie Bouchard feliciteert Serena Williams. (Foto: ANP)

Halep gaat voor tweede Grand Slam-winst

Halep moest diep gaan tegen de Amerikaanse Sofia Kenin, de nummer 56 van de wereld. In een partij die lang alle kanten op kon, trok de mondiale nummer één uiteindelijk toch aan het langste eind: 6-3, 6-7 (5) en 6-4.

In Australië gaat Halep voor haar tweede eindzege op een Grand Slam-toernooi nadat ze vorig jaar Roland Garros won. Op de Australian open reikte ze in 2018 tot de finale.

Voor een plek in de achtste finales neemt Halep het op tegen Venus Williams, die de Française Alizé Cornet in drie sets opzijzette: 6-3, 4-6 en 6-0. De winnares van de partij Halep-Williams staat zeer waarschijnlijk tegenover Serena Williams.

Simona Halep had alle moeite om de derde ronde te bereiken. (Foto: ANP)

Ook Osaka verder in Melbourne

US Open-winnares Naomi Osaka boekte in Melbourne een zakelijke zege op de Tsjechische Tamara Zidansek. De Japanse nummer vier van de wereld won met 6-2 en 6-4.

De 21-jarige Osaka, die vorig jaar tot de vierde ronde van de Australian Open reikte, staat voor een achtstefinaleticket tegenover Su-Wei Hsieh uit Taiwan, de mondiale nummer 27.

Ook de als zesde geplaatste Elina Svitolina plaatste zich voor de derde ronde en de Oekraïense deed dat eveneens zonder setverlies. Ze was met 6-4 en 6-1 te sterk voor Viktoria Kuzmova uit Rusland. Svitolina, vorig jaar kwartfinaliste, treft nu Shuai Zhang. De Chinese klopte Kristýna Plísková (6-3 en 7-5).

Plísková's tweelingzus Karolína Plísková staat ook in de derde ronde. De als zevende gerangschikte Tsjechische kende een stroeve start tegen de Amerikaanse Madison Brengle, maar won toch: 4-6, 6-1 en 6-0.

Naomi Osaka drong net als Serena Williams zonder setverlies door tot de derde ronde. (Foto: ANP)