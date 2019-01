Rafael Nadal heeft zich woensdag moeiteloos geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. Titelverdediger Roger Federer had ook maar drie sets nodig in de tweede ronde, terwijl in het vrouwentoernooi Caroline Wozniacki en Sloane Stephens zich bij de laatste 32 schaarden.

De 32-jarige Nadal speelde in de Australische avond een bijna foutloze partij tegen thuisspeler Matthew Ebden. Na een kleine twee uur stond er 6-3, 6-2 en 6-2 in het voordeel van de Spanjaard op het scorebord van de Rod Laver Arena.

De 31-jarige Ebden, 48e op de wereldranglijst, kwam er vooral op de opslag van Nadal amper aan te pas. De nummer twee van de wereld, die in de hele partij slechts vijftien onnodige fouten maakte, stond maar vier breakpoints en geen enkele servicebreak toe.

Nadal, die in zijn eerste partij James Duckworth versloeg, neemt het in de derde ronde wederom op tegen een Australiër. De als 27e geplaatste Alex de Minaur rekende woensdag af met de Zwitserse qualifier Henri Laaksonen: 6-4, 6-2, 6-7 (7), 4-6 en 6-3.

Nadal staat voor de dertiende keer in veertien deelnames in de derde ronde van de Australian Open. Hij won het Grand Slam-toernooi in Melbourne in 2009 en was in 2012, 2014 en 2017 verliezend finalist.

Federer verliest ook geen set in tweede ronde

De 37-jarige Federer had het vooral in de eerste twee sets moeilijk tegen de negen jaar jongere Daniel Evans, maar de titelverdediger kwam na 2 uur en 33 minuten wel als winnaar uit de strijd tegen de Britse nummer 189 van de wereld: 7-6 (5), 7-6 (3) en 6-3.

Voor Federer wacht in de derde ronde een krachtmeting met de Amerikaan Taylor Fritz. De huidige nummer vijftig van de wereld was na een zware partij van 3,5 uur in vier sets te sterk voor de Fransman Gaël Monfils: 6-3, 6-7 (8), 7-6 (6) en 7-6 (5)

Federer kan de Australian Open voor de zevende keer in zijn loopbaan op zijn naam schrijven. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar, die in 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018 al de beste was in Melbourne, boekt in dat geval de honderdste toernooizege uit zijn loopbaan.

Voor Kevin Anderson was de eerste ronde het eindstation. De Zuid-Afrikaan, de nummer vijf van de plaatsingslijst, verloor verrassend in vier sets van de pas twintigjarige Frances Tiafoe: 6-4, 4-6, 4-6 en 5-7.

Wozniacki eenvoudig langs Larsson

In het vrouwentoernooi kwam titelverdediger Wozniacki zonder problemen haar tweederondepartij door. De Deense nummer drie van de wereld was in twee sets te sterk voor de Zweedse Johanna Larsson: 6-2 en 6-3. De partij duurde slechts een uur en zeven minuten.

Wozniacki neemt het in de derde ronde op tegen Maria Sharapova, die een maatje te groot was voor Rebecca Peterson. De Russin, in 2008 winnaar van de Australian Open, had 1 uur en 13 minuten nodig om de Zweedse te verslaan: 6-2 en 6-1.

Stephens plaatste zich eveneens op overtuigende wijze voor de derde ronde. De 25-jarige Amerikaanse was na een partij van 1 uur en 37 minuten in twee sets te sterk voor de Hongaarse Tímea Babos: 6-3 en 6-1.

Het is pas de eerste keer sinds 2014 dat Stephens de derde ronde bereikt in Melbourne. De huidige nummer vijf van de wereld strandde vorig jaar al in de eerste ronde na een nederlaag tegen de Chinese Shuai Zhang. In 2013 bereikte Stephens de halve finales, haar beste resultaat ooit op de Australian Open.

Ook de als tweede geplaatste Angelique Kerber en de als achtste ingeschaalde Petra Kvitová verloren geen set in de tweede ronde.