Kiki Bertens vindt dat ze zichzelf niks kan verwijten na haar verrassende uitschakeling in de tweede ronde van de Australian Open. De Westlandse, die in Melbourne voor de titel wilde gaan, verloor in drie sets van Anastasia Pavlyuchenkova (6-3, 3-6 en 3-6).

"Het is natuurlijk balen dat het nu al klaar is. Ik ben ook heel erg teleurgesteld in het resultaat, maar ik heb er alles aan gedaan en kan mezelf niks verwijten", zei Bertens na haar uitschakeling in gesprek met de NOS.

In de eerste set leek er voor de 27-jarige Bertens nog weinig aan de hand tegen de slordig spelende Pavlyuchenkova, maar de Russin herpakte zich in het tweede en derde bedrijf en dwong daardoor de overwinning af.

"Ik begon redelijk goed aan de wedstrijd, maar mijn tegenstander hielp daar heel erg aan mee door veel fouten te maken", erkende Bertens, die 35 plekken hoger op de WTA-ranking staat dan Pavlyuchenkova (9 om 44).

"Het kan bij haar wel of juist helemaal niet lopen. Ze deed het in de tweede set een stuk beter en sloeg met veel druk. Vanaf dat moment kwam ik er niet meer aan te pas. Af en toe kon ik nog wel instappen en overnemen, maar ik vond het lastig haar spel te ontregelen."

'Hopelijk gaat het de volgende keer beter'

Door haar nederlaag in de tweede ronde slaagde Bertens, die in de eerste ronde in twee sets won van de Amerikaanse Alison Riske, er niet in haar prestatie van vorig jaar te evenaren. De kopvrouw van het Nederlandse tennis reikte toen tot de derde ronde. Dat is nog steeds haar beste resultaat ooit op de Australian Open.

Hoewel Bertens voor het eerst als toptienspeelster meedeed aan een Grand Slam-toernooi én zichzelf de druk oplegde om voor de titel te gaan in Melbourne, voelde ze geen extra spanning op de Australian Open.

"Het voelde niet anders in vergelijking met vorige Grand Slams. Ik heb me prima gevoeld en misschien nog wel rustiger dan normaal. De tweede ronde is nu het eindstation, maar ik ga keihard doortrainen en dan gaat het de volgende keer hopelijk beter."

Bertens, die dit jaar op Grand Slam-toernooien niet in actie komt in het dubbelspel, gaat zich nu voorbereiden op het WTA-toernooi van Sint-Petersburg dat eind januari begint. Vorig jaar strandde ze in de eerste ronde in Rusland nadat ze wegens ziekte moest opgeven.