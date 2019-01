Robin Haase is er in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) niet in geslaagd de derde ronde te bereiken van de Australian Open. De Hagenaar was in Melbourne kansloos tegen Tomas Berdych.

De 31-jarige Haase moest na 1 uur en 21 minuten zijn meerdere erkennen in de twee jaar oudere Berdych, die de 57e positie op de wereldranglijst bezet: 1-6, 3-6 en 3-6.

"Ik heb geen breakpoint gehad en had niet veel te vertellen. Je schudt hem dan de hand en zegt 'too good'", reageerde de Nederlander. "In de derde set was het aardig, maar verprutste ik het zelf. Je hoopt op meer, want ik heb het hem een paar keer lastig gemaakt en zelfs verslagen. Maar hij heeft me nu echt weggespeeld."

Ondanks zijn uitschakeling kan Haase met een goed gevoel terugkijken op de Australian Open. Hij begon het toernooi maandag met een overtuigende zege op de Spanjaard Guillermo García-López en kwam zo voor het eerst sinds 2011 de eerste ronde door.

Acht jaar geleden slaagde Haase er overigens wel in de tweede ronde te overleven. Hij verloor toen in de derde ronde van de Amerikaan Andy Roddick. De afgelopen zeven edities strandde Haase telkens in de openingsronde.

Berdych treft in de derde ronde de Argentijn Diego Schwartzman, die in vijf sets afrekende met de Amerikaan Denis Kudla. Vorig jaar haalde Berdych de kwartfinales in Melbourne en in 2014 en 2015 reikte hij zelfs tot de laatste vier.

Haase dwong geen enkel breakpoint af

Hoewel Berdych door een rugblessure is weggezakt op de wereldranglijst, begon Haase (nummer 58 van de wereld) als absolute underdog aan de tweederondepartij op baan 8.

Dat bleek ook, want de Hagenaar verloor de eerste set in slechts negentien minuten. Haase wist de voormalige nummer vier van de wereld in de tweede en derde set wat beter partij te bieden, maar het werd geen moment spannend.

Na ruim vijf kwartier maakte Berdych, die Haase met zijn dominante forehand de hele wedstrijd onder druk zette, het af met zijn zevende ace. Haase kreeg de hele partij geen enkel breakpoint.

Haase en Berdych komen elkaar binnenkort mogelijk weer tegen. Nederland treft Tsjechië op 1 en 2 februari in Ostrava in de voorronden van de Davis Cup voor plaatsing van het eindtoernooi in Madrid.

Haase ook in dubbelspel ten onder

Later op woensdag werd Haase ook in het dubbelspel uitgeschakeld. De Hagenaar ging met Matwé Middelkoop in drie sets onderuit tegen het Amerikaanse koppel Sam Querrey en Ryan Harrison: 5-7, 6-4 en 3-6.

In de beslissende set leverde Haase bij een 1-0-achterstand met een dubbele fout zijn service in en die break werd niet meer ongedaan gemaakt. In aanloop naar de Australian Open haalden Haase en Middelkoop nog de finale van het ATP-toernooi van Doha.

Ook Jean-Julien Rojer slaagde er niet in de eerste ronde te overleven. De tweevoudig Grand Slam-winnaar in het dubbelspel (Wimbledon 2015 en US Open 2017) liet zich samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau verrassen door Marcelo Arevalo uit El Salvador en de Amerikaan Jamie Cerretani. Het werd 7-5, 6-7 (2) en 6-3.

Door de uitschakeling is Wesley Koolhof, die samenspeelt met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell, de enige overgebleven Nederlander in het dubbelspel bij de mannen.