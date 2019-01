Dominic Thiem is blij dat er nog toeschouwers getuige waren van zijn zege op Benoît Paire in de openingsronde van de Australian Open. De partij eindigde ver na middernacht.

De nummer acht van de wereld leek dinsdag op weg naar een simpele zege tegen zijn Franse opponent, maar kreeg het moeilijk. Na 3 uur en 45 minuten stapte hij toch als winnaar van de baan: 6-4, 6-3, 5-7, 1-6 en 6-3.

Thiem benutte zijn matchpoint rond de klok van 2.00 uur plaatselijke tijd. Veel toeschouwers hadden het stadion inmiddels al verlaten, maar er waren ook mensen die ondanks het tijdstip tot het einde bleven.

"Het was de moeite waard om voor de overwinning te vechten in dit prachtige stadion. Ik wil de mensen die tot zo laat bleven om me te zien winnen erg bedanken", zei de 25-jarige Thiem na zijn zwaarbevochten zege in Melbourne.

De Oostenrijkse nummer acht van de wereld stelde dat hij een "beginnersfout" maakte tijdens zijn partij. "Ik heb veel te veel gegeven in de eerste twee sets en dat kostte me bijna het toernooi. Ik viel terug in de derde en vierde set, maar herstelde me gelukkig in de vijfde."

Dominic Thiem (rechts) neemt rond 2.00 uur de felicitaties van Benoît Paire in ontvangst. (Foto: ANP)

Paire: 'Ik ga toch altijd laat naar bed'

Tegenstander Paire, die de 61e plaats op de mondiale ranking bezet, maakte zich net als Thiem niet al te druk om het tijdstip waarop de partij eindigde.

"Het was inderdaad laat, maar ik ga toch altijd laat naar bed. Wat er ook gebeurt, ik ben er dus wel aan gewend", zei hij. De Fransman baalde er vooral van dat hij zijn comeback niet kon voltooien in de vijfde set.

"Ik had in de derde en vierde set het beste van het spel. Toch kan ik terugkijken op een goed toernooi, ook al lig ik er direct uit. Ik speelde goed tegen de nummer acht van de wereld, dat geeft vertrouwen."

Thiem zette in 2017 zijn beste prestatie op de Australian Open neer met het bereiken van de achtste finales. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Australische qualifier Alexei Popyrin.