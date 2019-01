Raemon Sluiter merkt dat de wil om beter te worden misschien wel groter dan ooit is bij Kiki Bertens. De Westlandse, die in de nacht van dinsdag op woensdag in de tweede ronde van de Australian Open in actie komt, kondigde onlangs aan dat ze in Melbourne voor de titel wil gaan.

"Het feit dat ze uitspreekt dat ze hier is om het toernooi te winnen, terwijl ze in haar loopbaan een keer de halve finale (Roland Garros 2016, red.) en een keer de kwartfinale (Wimbledon 2018, red.) heeft gehaald op een Grand Slam, zegt gewoon heel veel", aldus Sluiter dinsdag in Melbourne tegen de NOS.

De 27-jarige Bertens won in 2018 drie WTA-titels (Charleston, Cincinnati en Seoel), deed het op de Australian Open, Wimbledon en de US Open beter dan ooit en steeg van de 31e naar de negende plek op de wereldranglijst.

Als kers op de taart mocht de kopvrouw van het Nederlandse tennis in oktober meedoen aan de prestigieuze WTA Finals in Singapore, maar van enige verzadiging was na dat succesvolle seizoen geen sprake.

"Bertens was wel tevreden over het jaar, maar ze liet duidelijk merken dat ze meer wil", aldus Sluiter over zijn pupil, die onlangs besloot om op Grand Slam-toernooien niet langer te dubbelen. "Alles is erop toegespitst om de kans op succes in het enkelspel groter te maken. Verder hebben we niks meer te wensen."

Sluiter blij met rol Tamaëla in coachingsteam

Voormalig proftennisster Elise Tamaëla, sinds kort vast onderdeel van het coachingsteam van Bertens, is voor het eerst meegereisd naar een Grand Slam-toernooi. Tamaëla fungeert als extra fysiotherapeute en assistent-coach, maar dat is niet de enige reden waarom Sluiter blij is met haar aanwezigheid in Melbourne.

"Ze is een vrouw. Ik heb in het verleden gemerkt dat als mijn vriendin (oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo, red.) mee was, Kiki tegen haar dingen zei die ik niet wist. Terwijl ik er 3 meter achter liep. Dan dacht ik: dat had ik wel eerder willen weten", aldus Sluiter.

Bertens, die maandag overtuigend de tweede ronde van de Australian Open bereikte door de Amerikaanse Alison Riske in twee sets te verslaan, komt woensdag in actie tegen Anastasia Pavlyuchenkova. De tweederondepartij begint om 1.00 uur Nederlandse tijd.

De 27-jarige Pavlyuchenkova is de nummer 44 van de wereld. De Russin was in de eerste ronde in twee sets (6-4 en 6-3) te sterk voor olympisch kampioene Mónica Puig uit Puerto Rico.

Ook Robin Haase komt in de nacht van dinsdag op woensdag weer in actie. De Hagenaar neemt het in de tweede ronde op tegen de Tsjech Tomas Berdych, die al twee keer in zijn loopbaan tot de halve finales reikte.