Novak Djokovic heeft dinsdag op eenvoudige wijze de tweede ronde bereikt van de Australian Open. Ook Alexander Zverev, Kei Nishikori en Stan Wawrinka overleefden hun eerste partij in Melbourne.

De 31-jarige Djokovic had twee uur en vier minuten nodig om af te rekenen met de Amerikaan Mitchell Krueger, die slechts de 230e plek op de wereldranglijst bezet: 6-3, 6-2 en 6-2.

Djokovic maakte over de hele wedstrijd gezien bijna net zoveel onnodige fouten als Krueger (26 om 28), maar de Serviër sloeg een stuk meer winners en wist zijn Amerikaanse opponent zes keer te breken in de Rod Laver Arena.

In de tweede ronde neemt Djokovic het op tegen Jo-Wilfried Tsonga. De Fransman, in 2008 verliezend finalist op de Australian Open, kampte vorig jaar veelvuldig met blessureleed en is daardoor naar de 177e plek op de wereldranglijst gezakt. Hij doet in Melbourne mee op basis van een wildcard.

Djokovic kan de Australian Open al voor de zevende keer in zijn loopbaan op zijn naam schrijven. De huidige nummer één van de wereld won het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016.

Zverev zonder moeite langs Sloveen Bedene

Zverev kende net als Djokovic geen problemen in zijn eersterondepartij. De 21-jarige Duitser had minder dan twee uur nodig om de Sloveen Aljaz Bedene te verslaan: 6-4, 6-1 en 6-4.

In de tweede ronde neemt de als vierde geplaatste Zverev het op tegen de Fransman Jérémy Chardy, die na een marathonpartij van ruim vier uur te sterk was voor landgenoot Ugo Humbert: 3-6, 7-6 (6), 6-4, 6-7 (4) en 7-6 (6).

Zverev hoopt voor het eerst in zijn carrière de achtste finales te bereiken op de Australian Open. De laatste twee jaar strandde de talentvolle Duitser in de derde ronde. Hij kwam op een Grand Slam-toernooi nooit verder dan de kwartfinales.

Nishikori en Wawrinka door dankzij opgaves

Kei Nishikori had een stuk meer moeite om zijn eerste partij door te komen. De Japanner verloor tegen Kamil Majchrzak de eerste twee sets, maar knokte zich terug in de wedstrijd en profiteerde in het beslissende vijfde bedrijf van een opgave van de Pool: 3-6, 6-7, 6-0, 6-2 en 3-0.

Ook Stan Wawrinka bereikte de tweede ronde zonder de wedstrijd uit te hoeven spelen. De 33-jarige Zwitser, die de Australian Open in 2014 won, zag zijn tegenstander Ernests Gulbis uit Letland na ruim een uur opgeven.

Wawrinka had de eerste set met 6-3 verloren en leidde in het tweede bedrijf met 3-1. De huidige nummer 59 is weer op de weg terug na een slepende blessure.