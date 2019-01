Simona Halep heeft dinsdag met moeite de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De Roemeense won in drie sets van Kaia Kanepi. Naomi Osaka, Serena Williams en Karolína Plísková kwamen hun eerste partij in Melbourne een stuk overtuigender door.

De 27-jarige Halep verloor de eerste set verrassend na een tiebreak, maar knokte zich terug en trok na 2 uur en 12 minuten alsnog aan het langste eind tegen de zes jaar oudere Kanepi: 6-7 (2), 6-4 en 6-2.

Halep had aanvankelijk de nodige moeite met het aanvallende spel van Kanepi, die de 71e plek inneemt op de wereldranglijst. De routinier uit Estland sloeg enkele fraaie winners, maar door haar vele onnodige fouten (62) maakte ze geen aanspraak op de overwinning.

Met haar benauwde zege revancheerde Halep zich voor de laatste editie van de US Open, toen ze verrassend in de eerste ronde werd uitgeschakeld door Kanepi. Niet lang daarna liep ze een hernia in haar rug op, waardoor ze onder meer de prestigieuze WTA Finals moest laten schieten.

Halep speelde vorige week in Sydney haar eerste wedstrijd sinds september, maar ze was nog ver verwijderd van haar gebruikelijke vorm en werd in de Australische stad direct uitgeschakeld door Ashleigh Barty.

Vorig jaar bereikte Halep de finale van de Australian Open, maar daarin was de Deense Caroline Wozniacki in drie sets te sterk. Enkele maanden later wist ze wel Roland Garros en daarmee ook het eerste Grand Slam-toernooi uit haar loopbaan te winnen.

Osaka plaatst zich binnen een uur voor tweede ronde

Osaka had het een stuk eenvoudiger in de eerste ronde. De 21-jarige Japanse rekende binnen het uur af met de Poolse Magda Linette: 6-4 en 6-2.

De als vierde geplaatste Osaka, die in september de veelbesproken US Open-finale van Serena Williams won, gaf bijna niks weg op haar eigen service en wist Linette vier keer te breken.

In de tweede ronde wacht voor Osaka een partij tegen Tamara Zidansek, die de 78e plek bezet op de WTA-ranking. De Sloveense rekende in haar openingspartij af met de Russische Darja Gavrilova (7-5 en 6-3).

Osaka kwam in haar nog prille carrière nooit verder dan de achtste finales op de Australian Open. Ze werd vorig jaar in dat stadium van het toernooi uitgeschakeld door Halep.

Serena Williams blijft in race voor achtste zege in Melbourne

In de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) plaatste Serena Williams zich al voor de tweede ronde in Melbourne. Ze had in de Rod Laver Arena aan een kleine vijftig minuten genoeg om af te rekenen met de Duitse Tatjana Maria, de nummer 74 van de wereld: 6-0 en 6-2.

In de tweede ronde neemt de als zestiende geplaatste Williams het op tegen de Canadese Eugenie Bouchard, die een maatje te groot was voor Peng Shuai uit China: 6-2 en 6-1.

Vorig jaar deed Williams niet mee aan de Australian Open. De 37-jarige Amerikaanse beviel in september 2017 van een dochter en was fysiek nog niet sterk genoeg om enkele maanden later mee te kunnen doen in Melbourne.

Williams kan de Australian Open dit jaar voor de achtste keer op haar naam schrijven. In 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 en 2017 toonde de 23-voudig Grand Slam-winnares zich al de sterkste in Melbourne.

Plísková, Sevastova en Muguruza ook eenvoudig verder

Plísková bereikte de tweede ronde door Karolína Muchová in twee sets te verslaan. De Tsjechische nummer acht van de wereld had een uur en tien minuten nodig om zich van haar landgenote te ontdoen: 6-3 en 6-2.

In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Amerikaanse Madison Brengle, die in haar openingspartij vier games afstond aan de Japanse qualifier Misaki Doi (6-4 en 6-0).

Ook de mondiale nummer twaalf Anastasija Sevastova (6-3 en 6-1 tegen Mona Barthel) en tweevoudig Grand Slam-winnares Garbiñe Muguruza (6-2 en 6-3 tegen de Chinese Zheng Saisai) kwamen zonder setverlies hun openingspartij door.

Voor Viktoria Azarenka was de eerste ronde wel het eindstation. De Wit-Russische, die de Australian Open in 2012 én 2013 op haar naam schreef, ging direct onderuit tegen de Duitse Laura Siegemund.

Venus Williams boekte een zwaarbevochten overwinning op Mihaela Buzarnescu. De 38-jarige Amerikaanse had maar liefst 2 uur en 42 minuten nodig om de Roemeense te verslaan: 6-7 (3), 7-6 (3) en 6-2. Venus Williams stond twee keer in de finale van de Australian Open (2003 en 2017), maar won het toernooi nog nooit.