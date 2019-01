Andy Murray weet nog niet of hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. De 31-jarige Brit werd maandag in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld door Roberto Bautista Agut.

"Als dit mijn laatste wedstrijd was, dan is het een waardige manier om afscheid te nemen", zei Murray na de vijfsetter (6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (4) en 6-2).

De voormalig nummer één van de wereld wordt al anderhalf jaar gehinderd door een slepende heupblessure en kondigde vorige week op een emotionele persconferentie aan dat hij dit jaar een punt achter zijn carrière zet.

Murray sprak de hoop uit om in juli afscheid te kunnen nemen op Wimbledon, de Grand Slam in eigen land die hij tweemaal won. De Schot sloot op die persconferentie ook niet uit dat de Australian Open zijn laatste toernooi zou worden.

Na de nederlaag tegen Bautista Agut liet hij zijn toekomst nog open. "Wie weet zien jullie me wel terug", zei de Brit. "Ik kan me weer laten opereren, maar dat geeft ook geen zekerheid op herstel."

"Ik heb twee opties. Ik kan de komende 4,5 maand vrij nemen en op Wimbledon spelen. Of ik kies voor een nieuwe operatie. Ik zal daar waarschijnlijk in een week of twee een beslissing over nemen."

Filmpje zorgt voor tranen bij Murray

De drievoudig Grand Slam-winnaar en tweevoudig olympisch kampioen knokte maandag voor wat hij waard was, maar hij bewoog soms moeizaam over de baan.

De partij tegen Bautista Agut duurde ruim vier uur en in de vijfde set was het verweer van de Schot gebroken. "Ik heb er de afgelopen jaren van genoten om hier te spelen. Dit is een geweldige plek om te tennissen", zei Murray vlak na zijn nederlaag. "Ik heb echt alles gegeven wat ik in me had, helaas was het niet voldoende."

De vijfvoudig verliezend finalist van de Australian Open kreeg na zijn nederlaag een filmpje te zien waarin collega's als Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic hem bedankten voor al die mooie jaren. De beelden zorgden ervoor dat Murray moest vechten tegen zijn tranen.

Bautista Agut dankt Murray

Bautista Agut stapte na zijn winnende backhand naar Murrays kant van de baan om de Brit te omhelzen. "Het was een geweldige avond", vond de nummer 22 van de plaatsingslijst.

"Andy verdient het dat er zoveel publiek naar hem kwam kijken vandaag. Het was een ongelooflijke partij en een zware strijd."

Bautista Agut heeft bewondering voor de carrière van Murray. "Hij is een pittige tegenstander en heeft vandaag alles gegeven tot het laatste punt. Ik wil hem bedanken voor alles wat hij heeft gedaan voor het tennis."

De dertigjarige Bautista Agut verkeert in goede vorm, want vorige week won hij al het toernooi van Doha, waar hij onder meer te sterk was voor Novak Djokovic, Tomas Berdych en Stan Wawrinka. In de tweede ronde in Melbourne treft de Spanjaard de Australiër John Millman, de nummer 37 van de wereld.