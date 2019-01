Kiki Bertens heeft zich maandag eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De nummer negen van de wereldranglijst versloeg in de eerste ronde de Amerikaanse Alison Riske in twee sets (6-3 en 6-3).

Na een uur en zes minuten was de zege al binnen voor Bertens, die in de tweede ronde de Russische Anastasia Pavlyuchenkova treft. De 27-jarige Pavlyuchenkova was in de eerste ronde met 6-4 en 6-3 te sterk voor olympisch kampioene Mónica Puig uit Puerto Rico.

Pavlyuchenkova was in 2011 nog de nummer dertien van de wereld en heeft twaalf WTA-titels achter haar naam staan. Momenteel is ze de mondiale nummer 44.

In de derde ronde kan Bertens pas een geplaatste speler treffen. Mogelijk is de als twintigste geplaatste Anett Kontaveit uit Estland dan de tegenstander van de Nederlandse, die in 2018 debuteerde in de top tien van de wereld.

Op de Australian Open van vorig jaar kwam Bertens tot de derde ronde en dat is ook haar beste prestatie ooit op het Grand Slam-toernooi in Melbourne.

Bertens geeft geen servicegame weg

Tegen de 28-jarige Riske, die onlangs de finale haalde op het WTA-toernooi in Shenzhen, liet Bertens maandag zien dat het met haar vorm wel goed zit. De 27-jarige Westlandse stond in de hele wedstrijd geen servicegame af en brak de nummer 56 van de wereld drie keer.

Bij een 4-3-voorsprong in de tweede set sloeg Bertens op breakpoint tegen een ace op haar tweede service. In totaal sloeg ze maar liefst tien aces en legde zo de basis voor haar derde zege ooit op Riske. Ze versloeg de Amerikaanse eerder in 2017 in Neurenberg en in 2013 in Toronto.

Overigens doet Bertens in Melbourne alleen mee in het enkelspel. Ze laat het dubbelspel links liggen om tussen haar partijen door een dag rust te hebben en zo beter te kunnen presteren. In de aanloop naar de Australian Open liet Bertens weten dat ze voor de titel wil gaan.

Bij de mannen plaatste Robin Haase zich maandag ook voor de tweede ronde. Hij versloeg de Spanjaard Guillermo García-López in drie sets (7-5, 6-4 en 7-5).