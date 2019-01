Andy Murray is bij zijn laatste optreden op de Australian Open maandag al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Brit ging in een vijfsetter onderuit tegen Roberto Bautista Agut. Roger Federer, Rafael Nadal en Caroline Wozniacki bereikten wel de tweede ronde.

Murray ging in een partij die ruim vier uur duurde met 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (4) en 6-2 onderuit. De 31-jarige Brit kondigde vorige week aan dat hij uiterlijk na Wimbledon zijn carrière beëindigt wegens een slepende heupblessure. Hij sloot toen ook niet uit dat de Australian Open zijn laatste toernooi wordt.

De drievoudig Grand Slam-winnaar en voormalig nummer één van de wereld vocht voor wat hij waard was tegen Bautista Agut, al bewoog hij soms wel wat moeizaam. Zowel in de eerste als in de tweede set werd Murray eenmaal gebroken en kon hij dat niet meer rechtzetten.

In de derde set wist Murray een break achterstand wel te repareren. In de tiebreak was hij Bautista Agut, als 22e geplaatst in Melbourne, met 7-5 de baas.

Ook de vierde set draaide uit op een tiebreak. Murray - door zijn blessure afgezakt naar de 229e plek op de wereldranglijst - gaf daarin bijna een 6-1-voorsprong weg, maar benutte zijn vierde setpoint wel en trok met 7-4 aan het langste eind.

De vermoeidheid eiste in de vijfde set zijn tol bij Murray, die tot tweemaal toe zijn service verloor en ondanks luide aanmoedigingen van het publiek zijn meerdere moest erkennen in de Spanjaard.

Federer en Nadal zonder setverlies verder

Federer had weinig moeite met de Oezbeek Denis Istomin. De Zwitser trok met 6-3, 6-4 en 6-4 aan het langste eind.

Federer won de Australian Open al zes keer, waaronder de laatste twee edities. De 37-jarige Zwitser neemt het in de tweede ronde op tegen de Britse qualifier Daniel Evans, de nummer 189 van de wereld.

Nadal, die de Australian Open alleen in 2009 won, was in de Rod Laver Arena te sterk voor de Australiër James Duckworth. Na twee uur en een kwartier stapte de 32-jarige Spanjaard als winnaar van de baan (6-4, 6-3 en 7-5). In de tweede ronde treft Nadal met Matthew Ebden opnieuw een Australiër.

Isner verliest na vier tiebreaks

De 33-jarige John Isner verloor in vier sets, die allemaal werden beslist met een tiebreak, van de twaalf jaar jongere Reilly Opelka. Het werd 7-6 (4), 7-6 (6), 6-7 (4) en 7-6 (5) voor de nummer 97 van de wereld, die niet eerder een wedstrijd won op een Grand Slam-toernooi. Isner stond al twee keer in de vierde ronde van de Australian Open en was vorig jaar nog halvefinalist op Wimbledon.

De als vijfde geplaatste Kevin Anderson had vier sets nodig tegen de Fransman Adrian Mannarino (6-3, 5-7, 6-2 en 6-1) en de Kroaat Marin Cilic kende als nummer zeven van de wereld weinig moeite met de Australiër Bernard Tomic (6-2, 6-4 en 7-6 (3)).

Grigor Dimitrov is eveneens door naar de tweede ronde. De als twintigste geplaatste Bulgaar, twee jaar geleden halvefinalist in Melbourne, was in vier sets te sterk voor Janko Tipsarevic (4-6, 6-3, 6-1 en 6-4).

Titelverdediger Wozniacki begint overtuigend

In het vrouwentoernooi won titelverdediger Wozniacki haar partij in de eerste ronde in twee sets. De Deense was met 6-3 en 6-4 te sterk voor Alison Van Uytvanck uit België. Zowel in de eerste als in de tweede set had Wozniacki aan één break genoeg.

De als derde geplaatste Scandinavische neemt het in de tweede ronde op tegen Johanna Larsson. De Zweedse is de nummer 77 van de WTA-ranglijst.

Maria Sharapova maakte indruk in haar partij tegen de Britse qualifier Harriet Dart. De 31-jarige Russische, die de Australian Open in 2008 won, gunde haar opponente niet eens een game: 6-0 en 6-0.

In de volgende ronde treft Sharpapova, nummer dertig van de wereld, Rebecca Peterson, die de mondiale nummer 64 is. De Zweedse versloeg Sorana Cirstea uit Roemenië in twee sets: 6-4 en 6-1.

Kerber met speels gemak door

Ook de als tweede geplaatste Angelique Kerber ging met speels gemak door. De Duitse stond in de Rod Laver Arena tegenover de Sloveense Polona Hercog en won in twee sets: 6-2 en 6-2.

In de tweede ronde treft Kerber, die drie jaar geleden haar eerste Grand Slam-titel pakte in Melboune, Beatriz Haddad Maia. De Braziliaanse versloeg Bernarda Pera uit de Verenigde Staten in drie sets: 6-3, 5-7 en 6-4.