Robin Haase heeft voor het eerst sinds 2011 de eerste ronde van de Australian Open overleefd. De enige Nederlander in het mannentoernooi was maandag in drie sets te sterk voor de Spanjaard Guillermo García-López (7-5, 6-4 en 7-5).

Na twee uur en een kwartier verzilverde Haase op baan 14 zijn eerste wedstrijdpunt, waardoor hij zich mag opmaken voor een tweederondepartij tegen Tomás Berdych. De Tsjech rekende in drie sets af met de als dertiende geplaatste Brit Kyle Edmund (6-3, 6-0 en 7-5).

De zege op García-López is de eerste overwinning van de 31-jarige Haase op ATP-niveau sinds hij in augustus de tweede ronde van de US Open bereikte.

Ook de onderlinge statistieken spraken vooraf niet in het voordeel van Haase, die 58e staat op de wereldranglijst. Hij had zijn twee eerdere partijen tegen García-López verloren.

Maar eenmaal op de baan ontregelde Haase de 35-jarige mondiale nummer 100 knap met zijn sliceballen en hij serveerde goed. Haase sloeg negen aces en won 80 procent van de punten op zijn eerste opslag.

Haase kampte met kramp

Haase begon voortvarend en pakte na een mislukte smash van García-López snel de eerste break. Die gaf hij niet veel later met een dubbele fout uit handen.

In de elfde game brak Haase García-López opnieuw en hij serveerde de set uit. In het restant van de partij stond hij geen enkele servicegame meer af. In de tweede set had Haase zes setpoints nodig om op een 2-0-voorsprong in sets te komen en in het derde bedrijf had hij aan één break voldoende om de partij te beslissen.

Overigens had de partij niet veel langer moeten duren, want Haase kampte in de derde set met kramp. "Ik kan me niet voorstellen dat als ik die set had verloren, dat ik de partij nog zou winnen", vertelde hij na afloop.

"Het begon op 4-4 bij een service. Ik dacht: holy shit, want ik voelde me verder goed. Maar het lichaam is van binnen soms anders dan hoe je je voelt. Het kan meerdere oorzaken hebben: de spanning, of dat je te weinig gedronken of te weinig gegeten hebt. Maar het was geen van de drie. Ik was in ieder geval wel heel blij dat ik hem op 5-5 brak."

Ook Bertens naar tweede ronde

Door de zege van Haase staan er twee Nederlanders in de tweede ronde van de Australian Open, want ook Kiki Bertens ging door. De Westlandse was in het vrouwentoernooi met 6-3 en 6-3 te sterk voor de Amerikaanse Alison Riske.

Na een uur en zes minuten was de zege al binnen voor Bertens, die in de tweede ronde de Russsische Anastasia Pavlyuchenkova treft. De 27-jarige Pavlyuchenkova was in de eerste ronde met 6-4 en 6-3 te sterk voor olympisch kampioene Mónica Puig uit Puerto Rico.