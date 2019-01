Roger Federer zegt op en top voorbereid te zijn op de jacht op zijn derde Australian Open-titel op rij. De Zwitser, die maandag op de openingsdag tegen Denis Istomin speelt, heeft de afgelopen weken harder kunnen trainen dan hij verwacht had.

"Mijn lichaam reageerde goed op de vakantie, zo merkte ik tijdens de trainingen in de voorbereiding", vertelde Federer zondag op een persconferentie in Melbourne.

Die voorbereiding verliep voor Federer zelfs nog iets beter dan in voorgaande jaren. "Ik heb weer hard getraind, maar wel iets harder dan ik verwacht had. Dat kon mijn lichaam aan en ik voel me daardoor erg sterk. Misschien hebben jullie dat op de Hopman Cup al kunnen zien."

De Hopman Cup was het enige toernooi dat Federer speelde in de aanloop naar de Australian Open. De routinier vormde op het landentoernooi in Perth met Belinda Bencic de Zwitserse afvaardiging en mede door zeges van Federer op de Duitser Alexander Zverev en de Griek Stéfanos Tsitsipás werd de titel veroverd.

"Ik was heel blij met die titel", vervolgde Federer zondag. "Alles gaat goed tot nu toe en ik heb zin om morgen de baan op te gaan."

Istomin is in staat tot stunt

De eersterondepartij tegen Istomin mag geen probleem voor Federer. De 32-jarige Oezbeek staat 99e op de wereldranglijst, maar is wel tot een stunt in staat. Twee jaar geleden versloeg hij zesvoudig winnaar Novak Djokovic in de tweede ronde van de Australian Open en dat herinnert Federer zich nog goed.

"Ik heb die wedstrijd toen bijna van begin tot einde gezien. Ik weet dus waar Denis toe in staat is en heb in het verleden ook lastige partijen tegen hem gespeeld. Ik zal op mijn hoede moeten zijn morgen."

Federer, die in Melbourne voor zijn 21e Grand Slam-titel en zijn honderdste ATP-titel in totaal gaat, wil dan ook niet te ver vooruitkijken.

"De verschillen zijn vandaag de dag niet meer zo groot, ik mag niemand onderschatten. De focus ligt daarom nu op het voorkomen van een misstap in de eerste rondes, maar zoals ik al zei: met het vertrouwen zit het wel goed. Ik sta momenteel goed te tennissen."

De partij tussen de als derde geplaatste Federer en Istomin staat maandag als vijfde en laatste partij gepland in de Rod Laver Arena. Rafael Nadal, de nummer twee van de plaatsingslijst, komt in de tweede partij van de dag in actie. Hij speelt tegen de Australiër James Duckworth, die een wildcard voor het hoofdtoernooi kreeg.