Kiki Bertens denkt dat ze op de Australian Open in staat is om mee te doen om de titel. De huidige nummer negen van de wereld vindt dat ze na haar sterke prestaties in 2018 hogere doelen moet nastreven.

"We hebben het als team over de doelen gehad. Ik heb het idee dat een Grand Slam-titel mogelijk is en vorig jaar had ik dat idee nog absoluut niet", zei de 27-jarige Bertens voorafgaand aan haar eerste training op Melbourne Park.

Samen met haar coach Raemon Sluiter en de recent bij het team aangesloten Elise Tamaëla (voornamelijk als fysiotherapeut) trainde ze een uur lang intensief. Bertens heeft het idee dat er op de Australian Open meer inzit dan vorig jaar, toen ze in de derde ronde werd uitgeschakeld.

"Ik vind dat ik dat ook uit mag spreken. Vorig jaar heb ik goed tennis laten zien en een paar sterke toernooien gewonnen. Ik denk dat ik gewoon met de beste meiden mee kan en moet er gewoon voor gaan. Het is een doel waar ik alles voor wil doen, zonder dat het enige druk met zich meebrengt."

Om haar kansen op een Grand Slam-titel te vergroten, besloot ze onlangs het dubbelspel op de meeste toernooien links te laten liggen. "Ik wil energie voor het enkelspel bewaren. Als je er dan uit ligt, kun je lekker naar huis en uitrusten", aldus Bertens, die de afgelopen jaren een duo vormde met de Zweedse Johanna Larsson.

Bertens fris in Melbourne na twee toernooien

De afgelopen dagen was Bertens ook niet actief in het dubbelspel in Sydney, waar ze vrijdag in het enkelspel in de halve finales verloor. "Ik heb dit jaar al twee pittige nederlagen geleden en natuurlijk hakken die erin. Ik heb twee keer met 7-5 in de derde set verloren en in een van de wedstrijden had ik zelfs matchpoints."

Desondanks is Bertens fris in Melbourne gearriveerd. Vrijdagavond vloog de Westlandse direct na haar nederlaag tegen Ashleigh Barty naar Melbourne, om zich zaterdag en zondag optimaal voor te bereiden op haar wedstrijd van maandag. Ze speelt dan tegen de Amerikaanse Alison Riske.

"Zij is een heel erg aanvallend ingestelde speelster die het fijn vindt om vlak en snel te spelen", weet Bertens van haar eerste tegenstander. Ze trof Riske in 2017 op gravel en in 2013 op hardcourt en beide duels werden door Bertens gewonnen.

De Australian Open begint maandag en duurt tot en met 27 januari. Bertens is de enige Nederlandse speelster in het deelnemersveld, want Richèl Hogenkamp, Arantxa Rus, Quirine Lemoine en Lesley Kerkhove strandden in de kwalificaties.