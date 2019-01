Petra Kvitová heeft zaterdag de 26e WTA-titel uit haar loopbaan veroverd. De Tsjechische was in de finale van het toernooi in Sydney in drie sets te sterk voor 'thuisspeelster' Ashleigh Barty.

De 28-jarige Kvitová begon dramatisch aan de wedstrijd op het Australische hardcourt door de eerste set ruim te verliezen, maar ze richtte zich knap op en trok na 2 uur en 22 minuten aan het langste eind: 1-6, 7-5 en 7-6 (3).

Barty was in de halve finales nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens, die in drie sets verloor. De 22-jarige Australische, de nummer vijftien van de wereld, blijft door haar nederlaag in de finale op drie WTA-titels staan.

Kvitová won het toernooi in Sydney in 2015 voor de eerste keer en leeft door haar zwaarbevochten overwinning op Barty met vertrouwen toe naar de Australian Open, dat maandag van start gaat.

De nummer acht van de wereld neemt het in Melbourne in de eerste ronde op tegen de Slowaakse Magdaléna Rybáriková. Barty treft Luksika Kumkhum uit Thailand.