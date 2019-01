Novak Djokovic schrok vrijdag van het nieuws dat Andy Murray dit jaar zijn carrière wegens aanhoudend blessureleed beëindigt. De 31-jarige Brit hoopt op Wimbledon afscheid te nemen, maar mogelijk is de Australian Open die maandag begint al zijn laatste toernooi.

"Dit is wel een schok voor mij", reageerde Djokovic toen hij van journalisten vernam dat Murray op een emotionele persconferentie zijn afscheid had aangekondigd. "We zijn even oud, het stemt me bedroefd om te zien hoe hij met blessures tobt."

Murray kwam de afgelopen anderhalf jaar door een heupkwetsuur maar sporadisch in actie. De 31-jarige Brit hoopt dat hij na een zware operatie in de toekomst weer pijnvrij door het leven kan.

Djokovic werd de afgelopen jaren gehinderd door een slepende elleboogblessure. De Serviër maakte wél een succesvolle rentree en is sinds november weer de nummer één op de wereldranglijst.

"Door mijn elleboogblessure kan ik me goed in zijn situatie verplaatsen", zei Djokovic. "Ik weet wat hij heeft moeten doormaken, al duurt zijn blessure nog langer dan die van mij."

Djokovic en Murray speelden vijf Grand Slam-finales

Donderdag speelde Djokovic nog een demonstratiewedstrijd tegen Murray. Bij een stand van 6-1 en 4-1 in het voordeel van de Serviër staakte Murray de wedstrijd.

"We hebben de laatste tijd vaker getraind en dan kletsten we ook weleens wat. We kennen elkaar al sinds we elf of twaalf jaar oud zijn. Ik zie hem als een vriend van me."

"Op de baan waren we rivalen. We hebben over de hele wereld epische duels uitgevochten", zegt Djokovic, die 25 van de 36 onderlinge wedstrijden won. Hij speelde zeven Grand Slam-finales tegen de Schot, die alleen bij de US Open in 2012 en Wimbledon in 2013 de sterkste was.

"Ik vind het erg jammer dat hij moet stoppen, ik wens hem het allerbeste in de toekomst. Hij heeft twee kleine kinderen, er zijn voor hem belangrijkere dingen in het leven."