Na een sterk 2018 en een goede start van 2019 begint Kiki Bertens maandag met veel vertrouwen aan de Australian Open. Oud-tennisster Kristie Boogert denkt dat de Westlandse een goede kans maakt om ver te komen in Melbourne, maar waarschuwt ook dat haar nieuwe status nadelig kan uitpakken.

"Bertens begint met een heel andere mentaliteit aan de Australian Open dan voorheen", zegt de 45-jarige Boogert in gesprek met NUsport. "Waar ze in het verleden zonder veel verwachtingen naar Australië vertrok, zal het vertrouwen momenteel groot zijn. Ze oogt bovendien fit en dat is knap na zo'n intensief jaar."

De 27-jarige Bertens, die in 2018 drie WTA-toernooien won en van de 31e naar de 9e plek op de wereldranglijst steeg, begon haar seizoen vorige week in Brisbane (uitgeschakeld in tweede ronde) en kwam deze week in voorbereiding op de Australian Open ook nog in actie in Sydney.

Daar reikte ze dankzij zeges op Bernarda Pera en Yulia Putintseva en een opgave van Garbiñe Muguruza (tweede ronde) knap tot de halve finales. De Australische Ashleigh Barty voorkwam vrijdag voor eigen publiek dat de Nederlandse een gooi kon doen naar de achtste WTA-titel uit haar loopbaan.

Kiki Bertens feliciteert Ashleigh Barty na hun halve finale in Sydney (Foto: ANP)

Riske is een 'vechtjas' en 'überpositivo'

Boogert denkt dat Bertens op de Australian Open veel profijt gaat hebben van de toernooien in Brisbane en Sydney. "Ik denk dat het een goede tactiek was om in aanloop naar de Australian Open twee toernooien te spelen", zegt de voormalige nummer 29 van de wereld, die als commentator werkzaam is bij Eurosport.

"Veel topspeelsters komen uit fysiek oogpunt maar één keer in actie in aanloop naar een Grand Slam-toernooi, maar Bertens heeft het voordeel dat ze in Sydney door de opgave van Muguruza een wedstrijd minder hoefde te spelen. Haar halvefinaleplek daar zal bovendien heel belangrijk zijn voor het vertrouwen."

Hoewel Bertens op de Australian Open nooit verder kwam dan de derde ronde - ze verloor vorig jaar in dat stadium van Caroline Wozniacki - is er dit keer meer perspectief. Ze geniet door haar ranking een geplaatste status en kan daardoor pas in de achtste finales een toptienspeelster treffen.

In de eerste ronde wacht voor Bertens een partij tegen Alison Riske, de nummer 48 van de wereld. De Nederlandse begint weliswaar als favoriet aan de wedstrijd op het Australische hardcourt, maar Boogert verwacht niet dat ze het makkelijk gaat krijgen tegen de Amerikaanse.

"Riske is niet de meest getalenteerde tennisster, maar wel een heel harde werker", benadrukt ze. "Een echte vechtjas en een 'überpositivo', die veel ballen terugslaat. Daar schuilt ook het gevaar in voor Bertens. Ze moet ervoor zorgen dat ze variatie in haar spel houdt en niet meegaat in het spelletje van Riske."

Prestaties Bertens op Australian Open 2018 - Derde ronde

2017 - Eerste ronde

2016 - Eerste ronde

2015 - Tweede ronde

2014 - Eerste ronde

2013 - Eerste ronde

'Bertens wordt grondiger geanalyseerd dan ooit'

Niet alleen komende week op de Australian Open liggen er kansen voor Bertens. De Wateringse kan tot en met maart ook op andere toernooien goede zaken doen voor de WTA-ranking, omdat ze ten opzichte van vorig jaar niet veel punten te verdedigen heeft.

Boogert merkt dat de verwachtingen in Nederland flink hoger zijn sinds Bertens zich toptienspeelster mag noemen, maar waakt ook voor te veel optimisme. "Het is niet eerlijk om te verwachten dat Bertens nu op elk WTA-toernooi even de finale haalt", benadrukt de Zuid-Hollandse. "Natuurlijk is haar geplaatste status een voordeel, maar het kan ook de andere kant op werken."

"Bertens zal grondiger dan ooit geanalyseerd worden door haar tegenstanders en ze treft straks subtoppers die niks te verliezen hebben. Dat zal ook op de Australian Open zo zijn. Ik weet zeker dat Bertens haar prestatie van vorig jaar (derde ronde, red.) kan verbeteren, maar het is heel gevaarlijk om op de zaken vooruit te lopen."

Het wordt de zevende keer dat Bertens meedoet aan de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar dat van maandag 14 tot en met zondag 27 januari wordt gehouden. Bertens is de enige Nederlandse speelster in het deelnemersveld, want Richèl Hogenkamp, Arantxa Rus, Quirine Lemoine en Lesley Kerkhove strandden in de kwalificaties.