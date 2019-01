Andy Murray hoopt in het dagelijks leven pijnvrij te worden. De 31-jarige Brit maakte vrijdag bekend dat hij uiterlijk na Wimbledon zijn carrière beëindigt wegens een slepende heupblessure.

"Het zijn de kleine dingen die een dagelijkse kwelling vormen", vertelde Murray op een emotionele persconferentie in Melbourne waarbij hij zijn afscheid aankondigde. "Het zou fijn zijn als ik straks weer mijn schoenen en sokken aan kan trekken zonder dat het pijn doet."

De drievoudig Grand Slam-winnaar en voormalige nummer één van de wereld was erg emotioneel op de persconferentie voor de Australian Open. Murray zei zelfs dat de Grand Slam het laatste toernooi van zijn carrière kan worden, al hoopt hij in juli op Wimbledon af te zwaaien.

"Mijn heup is zwaar beschadigd", zei de Schot. "De operatie van vorig jaar was de beste mogelijkheid om weer de oude te worden, maar de pijn is daarna totaal niet minder geworden. Daar ben ik al maanden mee aan het ploeteren."

Voor het grote publiek werd tijdens de halve finales van Roland Garros in 2017 voor het eerst duidelijk dat Murray last had van zijn heup. In een slopende vijfsetter boog hij voor de Zwitser Stan Wawrinka.

"Maar ik speelde al jaren met pijn in mijn heup. In de wedstrijd tegen Stan ben ik over een grens gegaan. Daarna belandde ik op een punt waar ik niet meer herstelde van de pijn."

Bezoek aan psycholoog hielp Murray niet

In de afgelopen anderhalf jaar revalideerde Murray van zijn operatie en maakte hij enkele keren zonder veel succes een rentree. Hij zakte af naar de 256e plaats op de wereldranglijst.

De afgelopen maanden sprak hij met psychologen, maar die konden de frustraties over de blessure niet wegnemen. "Niets helpt, want ik heb gewoon erg veel pijn", zei Murray. "Je kunt niet doen wat je het liefst doet. Ik geniet er niet langer van."

Zodra hij definitief stopt met tennis, laat Murray zich waarschijnlijk nogmaals opereren. Een terugkeer op de baan is daarbij niet het uitgangspunt. "De operatie wordt een stuk zwaarder dan de vorige keer en is erop gericht de kwaliteit van leven te verbeteren en om ervoor te zorgen dat ik pijnvrij word. Dat ben ik serieus aan het overwegen."

"Sommige atleten zijn na een dergelijke operatie teruggekeerd op hun oude niveau, maar er zijn natuurlijk geen garanties. Het doel van de operatie wordt niet een terugkeer, maar het gaat om de kwaliteit van het leven."

Maandag speelt Murray in de eerste ronde van de Australian Open tegen Roberto Bautista Agut. De Spanjaard is als 22e geplaatst in Melbourne en schreef dit jaar al het toernooi van Doha op zijn naam. Daar versloeg hij onder anderen Wawrinka, Novak Djokovic en Tomás Berdych.