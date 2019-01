Kiki Bertens is vrijdag uitgeschakeld in de halve finales van het WTA-toernooi in Sydney. De Nederlandse verloor nipt in drie sets van de Australische Ashleigh Barty: 7-6 (4), 4-6 en 5-7.

Bertens moest na bijna tweeëneenhalf uur spelen de felicitaties overbrengen aan de speelster die zes plaatsen lager dan zij staat op de wereldranglijst (negen om vijftien).

De geboren Wateringse kwam in de beslissende derde set nog wel op een 5-4-voorsprong, maar ze liet die daarna in de spannende slotfase toch nog uit haar handen glippen.

Barty neemt het zaterdag in de finale op tegen de Tsjechische Petra Kvitová, die in de andere halve eindstrijd met 6-1 en 6-2 te sterk was voor de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich.

Het toernooi in Sydney was Bertens' laatste test voor de Australian Open, die maandag begint. Ze neemt het in Melbourne in de openingsronde op tegen de Amerikaanse Alison Riske, de nummer 48 op de wereldranglijst.

Bertens begint aan zevende Australian Open

Bertens toonde in Sydney aan redelijk tot goed in vorm te zijn voor de eerste Grand Slam van het jaar. Ze won in twee sets van de Amerikaanse Bernarda Pera en de Kazachse Yulia Putintseva en ging tussendoor een ronde verder doordat de Spaanse Garbiñe Muguruza zich terugtrok.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis reikte op haar eerste toernooi van 2019, vorige week in Brisbane, tot de tweede ronde. Ze was daar in de eerste ronde te sterk voor de Belgische Elise Mertens, maar ging in de tweede ronde onderuit tegen de Kroatische Donna Vekic.

Bertens doet voor de zevende keer mee aan de Australian Open. Ze behaalde haar beste resultaat vorig jaar, toen ze door wist te stoten naar de derde ronde (nederlaag tegen de Deense Caroline Wozniacki).

Bertens is samen met Robin Haase de enige Nederlander in het hoofdtoernooi. Arantxa Rus, Quirine Lemoine, Lesley Kerkhove, Bibiane Schoofs en Tallon Griekspoor redden het niet in het kwalificatietoernooi.