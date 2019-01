Andy Murray heeft vrijdag aangekondigd dat hij dit jaar zal stoppen met tennis. De voormalige nummer één van de wereld kampt al anderhalf jaar met een blessure aan zijn rechterheup.

De 31-jarige tennisser zei tijdens een persconferentie na een demonstratiewedstrijd tegen Novak Djokovic in Melbourne Park dat hij hoopt later dit jaar nog op Wimbledon te kunnen spelen, maar dat het ook mogelijk is dat hij al eerder zal stoppen.

Op de vraag of de Australian Open wellicht zijn laatste toernooi zal zijn, antwoordde de Schot emotioneel: "Ja, ik denk dat die kans aanwezig is. Ik weet niet zeker of ik nog vier of vijf maanden met deze pijn kan spelen."

"Door de pijn kan ik niet meer genieten van wedstrijden en trainingen, of van andere dingen die ik zo leuk vind aan tennis", aldus Murray.

De drievoudig Grand Slam-winnaar zei verder dat hij nog een optie heeft om een zwaardere operatie te ondergaan, maar dat die "vooral gericht zal zijn op het verbeteren van zijn levenskwaliteit".

Murray vertelde dat zelfs normale dagelijkse activiteiten, zoals het aantrekken van sokken en schoenen, hem hevige pijn bezorgen en dat hij moe is van het praten over zijn blessure.

Murray staakte oefenwedstrijd tegen Djokovic

Murray won in 2013 en 2016 Wimbledon en schreef in 2012 de US Open op zijn naam. Tussen november 2016 en augustus 2017 was hij de nummer één van de wereld.

Begin vorig jaar onderging Murray een heupoperatie, waarna hij in juni zijn rentree maakte. Vier maanden later moest hij voortijdig het seizoen beëindigen, omdat hij bleef kwakkelen.

De Schot zei begin januari nog dat hij er beter voor stond dan een jaar eerder. "Toen was het hopeloos, maar ik ben nog steeds niet zonder klachten."

Erelijst Andy Murray Drie Grand Slam-titels (US Open 2012, Wimbledon 2013 en 2016)

Twee keer olympisch goud (2012, 2016)

ATP Finals (2016)

45 ATP-toernooien

Murray wordt niet meer blij van eigen niveau

De voormalige nummer één van de wereld is inmiddels afgezakt naar de 256e plaats op de wereldranglijst. Donderdag had hij het zichtbaar moeilijk in een demonstratiewedstrijd tegen Djokovic. Bij een stand van 6-1 en 4-1 in het voordeel van de Servische nummer één van de wereld staakten ze de ongelijke strijd.

De Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar, start maandag. Murray haalde vijf keer de finale in Melbourne, maar won het toernooi nog nooit.

In de eerste ronde van de editie van dit jaar zal hij het opnemen tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut. "Ik ga spelen, ik kan nog steeds op niveau spelen, maar niet op een niveau waar ik blij van word", aldus Murray tijdens de persconferentie.