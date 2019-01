Richard Krajicek is niet langer de coach van Tim van Rijthoven. De voormalige toptennisser en oud-winnaar van Wimbledon heeft eind vorig jaar de samenwerking met het 22-jarige talent stopgezet omdat hij meer wil gaan reizen.

"Hij was flink teleurgesteld en ik vond het ook niet makkelijk", zei Krajicek donderdag in Rotterdam tegen De Telegraaf bij de presentatie van het deelnemersveld van het ABN AMRO World Tennis Tournament.

Krajicek was sinds september 2017 de coach van Van Rijthoven. Hij ging ook met de Brabander mee naar toernooien in het buitenland.

Van Rijthoven kwam de afgelopen tijd echter weinig in actie vanwege diverse blessures, waardoor hij is afgezakt naar de 412e plaats op de wereldranglijst.

Van Rijthoven maakte tot eind 2018 deel uit van Jong Oranje. Hij debuteerde in 2015 tegen Zwitserland in het Davis Cup-team en speelde in 2016 ook mee tegen Zweden.

'Toevallig twee spelers uit top dertig die interesse hebben'

Krajicek is niet van plan om definitief een punt te zetten achter zijn coachloopbaan, maar hij wil die functie in de toekomst niet meer fulltime invullen.

"Ik wil wel als een soort consulent spelers blijven begeleiden, maar dan voor maximaal tien weken per jaar. Toevallig zijn er twee spelers uit de top dertig die interesse hebben. Wie dat zijn, hou ik nog even voor me."

Krajicek werkte eerder als coach samen met de Zwitserse drievoudig Grand Slam-winnaar Stan Wawrinka en de Canadees Milos Raonic.

De 47-jarige Zuid-Hollander is ook directeur van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Hij legde voor de komende editie in februari de nodige spelers uit de top tien van de wereldranglijst vast.