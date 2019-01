Kiki Bertens heeft een goed gevoel in aanloop naar de start van de Australian Open. De nummer negen van de wereld plaatste zich donderdag overtuigend voor de halve finales van het WTA-toernooi in Sydney.

"Ik probeerde er vandaag vanaf het begin te staan en agressief te spelen waar ik kon, al wilde ik wel mijn kansen afwachten. Dat is goed gegaan. Ik serveerde ook erg goed", aldus een tevreden Bertens na haar partij bij FOX Sports.

De 27-jarige Nederlandse speelde overtuigend tegen de Kazachse Yulia Putintseva en won met 6-2 en 6-2. Het toernooi in Sydney is haar laatste test voor de Australian Open, die volgende week begint.

Bertens is extra blij met haar zege op Putintseva vanwege haar uitschakeling van vorige week in Brisbane, waar ze eerst won van Elise Mertens, maar in de tweede ronde vervolgens niet was opgewassen tegen Donna Vekic.

"Tegen Vekic was het erg lastig en teleurstellend dat ik ondanks een matchpoint niet won. Toen moest ik mezelf even bij elkaar rapen en heb ik goed getraind om weer goed aan de start te verschijnen. Nu sta ik in de halve finale. Ik voel me elke wedstrijd beter worden."

Kiki Bertens versloeg Yulia Putintseva en staat in de halve finales van het WTA-toernooi van Sydney. (Foto: ANP)

'Zal lastig worden tegen Barty'

In de strijd om een plek in de finale staat Bertens in Sydney tegenover 'thuisspeelster' Ashleigh Barty, de nummer vijftien van de wereld. De Australische bereikte de halve eindstrijd door de Belgische Mertens te verslaan.

"Het zal lastig worden", kijkt Bertens vooruit naar haar partij. "Ze speelt goed en zal alle support hebben van het thuispubliek, maar ik denk dat het een heel mooie strijd gaat worden."

Eerder op woensdag werd bij de loting voor de Australian Open bekend dat Bertens het in de openingsronde opneemt tegen de Amerikaanse Alison Riske, die de 48e positie op de WTA-ranking inneemt.

Vorig jaar reikte Bertens in Melbourne tot de derde ronde, haar beste resultaat ooit op het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.