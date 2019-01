Kiki Bertens neemt het volgende week in de openingsronde van de Australian Open op tegen de Amerikaanse Alison Riske. Bij de mannen werd Robin Haase donderdag bij de loting gekoppeld aan de Spanjaard Guillermo García-López.

Bertens treft met Riske de nummer 48 van de wereld. Zelf bezet ze na een sterk jaar de negende positie op de WTA-ranking. Ze won haar twee eerdere partijen tegen de Amerikaanse.

Als de Nederlandse de tweede ronde haalt, staat ze tegenover Anastasia Pavlyuchenkova uit Rusland of Mónica Puig uit Puerto Rico. Die speelsters bezetten respectievelijk de 42e en 53e plek op de mondiale ranglijst.

In de eventuele achtste finales heeft Bertens voor het eerst kans om een toptienspeelster te treffen. Sloane Stephens, de nummer vijf van de wereld, is dan mogelijk de tegenstander. Een ronde later wacht wellicht Angelique Kerber, de mondiale nummer twee.

Bertens' landgenote Richèl Hogenkamp maakt ook nog kans om mee te doen aan de Australian Open. Ze moet in de kwalificaties nog één partij winnen. In de openingsronde kan ze dan zowel een topspeelster als een qualifier treffen.

Bertens kwam vorig jaar tot derde ronde

Vorig jaar kwam Bertens op de Australian Open tot de derde ronde, waarin ze verloor van de latere winnares Caroline Wozniacki. Het betekende haar beste prestatie tot dusver op het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.

De 27-jarige Bertens heeft een sterk 2018 achter de rug en hoopt die lijn dit jaar door te trekken. Ze won drie WTA-toernooien, klom naar de negende plek op de wereldranglijst en mocht meedoen aan de prestigieuze WTA Finals.

Eerder op donderdag liet Bertens zien in goede vorm te zijn in aanloop naar de Australian Open. Ze bereikte de halve finales van het WTA-toernooi in Sydney door de Kazachse Yulia Putintseva overtuigend opzij te zetten: 6-2 en 6-2.

Haase haalde tweede ronde twee keer

Bij de mannen staat Haase in de openingsronde van de Australian Open tegenover de Spanjaard García-López, de nummer 101 van de wereld. De 31-jarige Haase bezet zelf de 49e plaats op de wereldranglijst.

Mocht de Hagenaar de vier jaar oudere gravelspecialist García-López verslaan, dan treft hij in de volgende ronde de als dertiende geplaatste Brit Kyle Edmund of de Tsjech Tomás Berdych. In tien deelnames kwam Haase slechts twee keer voorbij de eerste ronde.

Van de absolute topspelers begint de als eerste geplaatste Novak Djokovic het toernooi tegen een nog onbekende qualifier, treft de als tweede rangschikte Rafael Nadal de Australiër James Duckworth en speelt titelverdediger Roger Federer (als derde geplaatst) tegen Denis Istomin uit Oezbekistan.

Nadal, de Australian Open-winnaar van 2009, en zesvoudig winnaar Federer komen elkaar mogelijk in de halve finales tegen. In de finale wacht dan mogelijk Djokovic, die het Grand Slam-toernooi net als Federer zes keer won.

De 107e editie van de Australian Open begint maandag.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!