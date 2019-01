Kiki Bertens heeft donderdag de halve finales van het WTA-toernooi in Sydney bereikt. De nummer negen van de wereld rekende overtuigend af met Yulia Putintseva uit Kazachstan.

Het werd op het Australische hardcourt 6-2 en 6-2 tegen de mondiale nummer 44. De partij duurde iets meer dan een uur.

In de strijd om een finaleplek staat Bertens tegenover 'thuisspeelster' Ashleigh Barty. De nummer vijftien van de WTA-ranking was in twee sets te sterk voor Elise Mertens, die twaalfde staat op de WTA-ranking: 6-3 en 6-3.

De 27-jarige Bertens verscheen tegen Putintseva uitgerust op de baan, want ze had de kwartfinales bereikt zonder te spelen (tegenstander Garbiñe Muguruza trok zich ziek terug). In haar eerste partij versloeg Bertens de Amerikaanse Bernarda Pera.

De Nederlandse is in Australië in voorbereiding op de Australian Open, die maandag begint. Later op woensdag werd bekend dat ze het daar in de eerste ronde opneemt tegen Alison Riske, de Amerikaanse nummer 48 van de wereld.

Vorig jaar reikte Bertens in Melbourne tot de derde ronde, haar beste resultaat ooit op het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Bertens neemt snel afstand van Putintseva

Tegen Putintseva nam een sterk spelende Bertens in de eerste set rap een 4-0-voorsprong. Ze gunde haar opponent in het vervolg nog twee games, maar ze haalde de set eenvoudig binnen.

In de tweede set bood Putintseva wat meer tegenstand, maar bij 2-2 plaatste Bertens de eerste break, waarna het verzet van de Kazachse eigenlijk meteen gebroken was.

Het bereiken van de halve eindstrijd in Sydney betekent voor Bertens een goed vervolg na een sterk 2018, waarin ze drie WTA-toernooien won, naar de negende plek op de wereldranglijst klom en mee mocht doen aan de prestigieuze WTA Finals.