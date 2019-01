Richèl Hogenkamp is nog één overwinning verwijderd van deelname aan de Australian Open. De 26-jarige Doetinchemse bereikte donderdag de finaleronde van de kwalificaties. Voor Bibiane Schoofs viel het doek.

Hogenkamp was als nummer 168 van de wereld een maatje te groot voor de Australische Isabelle Wallace, die de 406e plek bezet op de WTA-ranking. Het werd 6-3 en 6-2.

In de strijd om een ticket voor deelname aan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar treft Hogenkamp de Belgische Ysaline Bonaventure, die op de wereldranglijst tien plaatsen hoger staat.

Het zou voor Hogenkamp de derde keer in haar carrière zijn dat ze mag meedoen aan de Australian Open. Zowel in 2015 als vorig jaar overleefde ze in Melbourne de eerste ronde niet.

Schoofs redde het niet tegen de Russin Natalia Vikhlyantseva: 0-6 en 3-6. De Nederlandse bezet op de wereldranglijst de 159e plek, Vikhlyantseva is de nummer 135.

Australian Open begint maandag

Eerder in de kwalificaties strandden Arantxa Rus (die werd uitgeschakeld door Hogenkamp), Quirine Lemoine en Lesley Kerkhove. Hogenkamp kan het aantal Nederlandse deelnemers aan het vrouwentoernooi op twee brengen, want Kiki Bertens is automatisch geplaatst.

Bij de mannen is Robin Haase de enige Nederlandse deelnemer. Tallon Griekspoor werd woensdag uitgeschakeld in de kwalificaties. De 107e editie van de Australian Open begint maandag.