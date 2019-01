Simona Halep heeft geen hoge verwachtingen van haar eigen prestaties op de Australian Open volgende week. De nummer één van de wereld merkt dat ze na een slepende rugblessure nog niet op de top van haar kunnen is.

De 27-jarige Halep speelde woensdag in het Australische Sydney haar eerste wedstrijd sinds eind september en ging direct onderuit. De Australische Ashleigh Barty was in twee sets te sterk voor de Roemeense (6-4 en 6-4).

"Het was geweldig om voor het eerst in vier maanden weer een hele wedstrijd te spelen", zei Halep na haar tweederondepartij op de persconferentie. "Ik denk ook dat ik op een goed niveau acteerde, maar op sommige punten had ik gewoon geen inspiratie."

"Tijdens de wedstrijd kreeg ik genoeg kansen om servicegames van Barty te pakken, maar het lukte me simpelweg niet. Ik merk nog wel dat ik ritme mis en dat heeft het verschil gemaakt in deze wedstrijd."

'Niet realistisch om hoge verwachtingen te hebben'

Door haar vroege uitschakeling in Sydney leeft Halep met veel vraagtekens toe naar de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar dat maandag begint. De Roemeense reikte vorig jaar nog tot de finale, maar ze eist niet van zichzelf dat ze die prestatie kan evenaren.

"Ik ga zonder verwachtingen naar de Australian Open", benadrukt Halep, die in 2018 de eindstrijd verloor van Caroline Wozniacki. "Het is gewoon niet realistisch om te denken dat ik op de top van mijn kunnen ben in Melbourne, want ik heb amper wedstrijden gespeeld. Het doel is om beter te spelen dan ik in Sydney heb gedaan."

Halep, die voorlopig zonder coach werkt doordat ze onlangs brak met Darren Cahill, is in ieder geval niet bang dat ze volgende week in Melbourne opnieuw last zal krijgen van haar rug. "Ik heb totaal geen pijn, dus dat is een geweldig teken. Het is nu een kwestie van herstellen en hopelijk krijg ik geen terugslag."