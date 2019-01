Simona Halep heeft woensdag een teleurstellende rentree beleefd bij het WTA-toernooi van Sydney. De nummer één van de wereld verloor van de Australische Ashleigh Barty.

Halep, die voor het eerst in actie kwam sinds ze in september door een rugblessure een punt achter haar seizoen zette, ging met 6-4 en 6-4 ten onder. Ze had een bye in de eerste ronde.

Voor de Roemeense, die onlangs een einde zag komen aan haar samenwerking met coach Darren Cahill en voorlopig zonder coach werkt, is de verliespartij een nieuwe tegenvaller in de voorbereiding op de Australian Open.

Vorig jaar reikte Halep tot de finale op het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. Ze moest de titel toen aan Caroline Wozniacki laten. Later in het seizoen won ze Roland Garros.

Kiki Bertens doet ook mee aan het WTA-toernooi in Sydney en bereikte dinsdag zonder te spelen de kwartfinales. Ze profiteerde van de afmelding van de zieke Garbiñe Muguruza. In de strijd om een halvefinaleticket treft ze Sloane Stephens of Yulia Putintseva.

De Australian Open begint komende maandag. Bertens reikte vorig jaar tot de derde ronde, waarin ze van Wozniacki verloor.

Kiki Bertens staat bij het WTA-toernooi van Sydney in de kwartfinales. (Foto: ANP)