Bibiane Schoofs heeft woensdag de volgende ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open bereikt. Voor landgenoten Quirine Lemoine, Lesley Kerkhove en Tallon Griekspoor viel direct het doek in Melbourne.

De dertigjarige Schoofs, die op haar eerste Grand Slam-deelname jaagt, was in drie sets te sterk voor de Chinese Liang En-shuo: 6-2, 5-7 en 6-4. De partij duurde een uur en drie kwartier.

Schoofs, die gezien haar positie op de wereldranglijst (159 om 255) favoriet was tegen Liang, neemt het in de halve finales op tegen Natalia Vikhlyantseva. De Russin bezet de 135e plaats op de mondiale ranking.

Kerkhove, nummer 203 van de wereldranglijst, moest haar meerdere erkennen in de Française Amandine Hesse. In een spannende partij ging de 27-jarige Nederlandse in een supertiebreak ten onder tegen de mondiale nummer 241: 1-6, 7-6 (4) en 10-8.

De 27-jarige Lemoine was als nummer 227 van de wereld niet opgewassen tegen Anna Kalinskaya uit Rusland, die 167e staat op de WTA-ranking. Na een lange tweede set stond er 6-1 en 7-6 (14) op het scorebord.

Schoofs is een van de twee Nederlandse speelsters die via de kwalificaties nog het hoofdtoernooi kan bereiken. Richèl Hogenkamp bereikte eerder de halve finales door landgenote Arantxa Rus in twee sets te kloppen.

Griekspoor in twee sets ten onder

Kiki Bertens is als nummer negen van de wereld al zeker van deelname aan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. Bij de mannen geldt dat voor Robin Haase.

Griekspoor had zich via de kwalificaties als tweede Nederlander voor het hoofdtoernooi kunnen plaatsen, maar strandde woensdag direct. Hij moest als nummer 234 van de wereld zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Bjorn Fratangelo, die 99 plekken hoger staat: 4-6 en 5-7.

De 107e editie van de Australian Open begint komende maandag.