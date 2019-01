Kiki Bertens heeft dinsdag zonder te spelen de kwartfinales van het WTA-toernooi in Sydney bereikt. De Nederlandse profiteert van de afmelding van Garbiñe Muguruza, die zich wegens ziekte heeft teruggetrokken.

De 27-jarige Bertens zou in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) op het Australische hardcourt in actie komen tegen Muguruza, de nummer achttien van de wereld.

In plaats daarvan mag de Westlandse zich opmaken voor de kwartfinales, waarin ze het opneemt tegen de Russische Yulia Putintseva of de Amerikaanse Sloane Stephens. Zij spelen woensdag tegen elkaar in de tweede ronde.

Muguruza had maandag in de eerste ronde nog afgerekend met haar landgenoot Carla Suárez Navarro (6-3 en 6-4). Bertens overleefde haar eerste partij door de Amerikaanse Bernarda Pera in twee sets te verslaan (7-5 en 6-4).

Muguruza schakelde Bertens vorig jaar uit in Sydney

Vorig jaar was Muguruza nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Bertens in Sydney. De Spaanse bleek in de tweede ronde met 6-3 en 7-6 (6) te sterk voor de kopvrouw van het Nederlandse tennis.

Door haar kwartfinaleplek van dit jaar in Sydney pakt Bertens, die vorige week in Brisbane in de tweede ronde werd uitgeschakeld, belangrijke punten voor de WTA-ranking. Ze bezet momenteel de negende plek op de wereldranglijst dankzij haar sterke prestaties in 2018, toen ze onder meer drie WTA-toernooien won.

Voor Bertens is het toernooi in Sydney haar laatste test in aanloop naar de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar gaat maandag 14 januari van start in Melbourne. Vorig jaar reikte Bertens tot de derde ronde, haar beste resultaat ooit op de Australian Open.