Lesley Kerkhove is er niet in geslaagd de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open te bereiken. De Nederlandse ging dinsdag in een spannende partij met 1-6, 7-6 (4), 7-6 (8) onderuit tegen Amandine Hesse uit Frankrijk.

De 27-jarige Kerkhove was oppermachtig in de eerste set en brak de twee jaar jongere Hesse drie keer. In een halfuur had de Nederlandse het openingsbedrijf op zak, maar daarna bood de Française aanzienlijk meer tegenstand.

In de tweede set repareerde Kerkhove, die op de wereldranglijst de nummer 203 is, in de vijfde game een break achterstand. De tiebreak was echter een prooi voor Hesse, die 38 plaatsen lager staat op de rankings.

Ook in de tweede set kon de speelster uit Goes in eerste instantie een break ongedaan maken, maar ging het wederom mis in de tiebreak. Op 8-8 plaatste Hesse de beslissende minibreak, waarna ze de partij uitserveerde.

De Française speelt in de tweede ronde tegen de Oekraïense Marta Kostyuk, die de Slowaakse Jana Cepelova met 6-3, 7-5 de baas was.

Later op dinsdag spelen Arantxa Rus en Richel Hogenkamp tegen elkaar in een Nederlands onderonsje in de eerste kwalificatieronde voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.