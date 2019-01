Richèl Hogenkamp heeft dinsdag ten koste van Arantxa Rus de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open gehaald. De Doetinchemse won het Nederlands onderonsje met 6-3 en 6-4. Lesley Kerkhove verloor in een spannende driesetter van Amandine Hesse en kan het hoofdtoernooi vergeten.

De 26-jarige Hogenkamp, de nummer 168 van de wereld, zette in de eerste game de toon door de twee jaar oudere Rus direct te breken. De nummer 122 leverde ook in de negende game haar opslag in, wat haar tevens de openingsset kostte.

In de tweede set was het Rus die in de openingsgame een break plaatste, waarna beide speelsters moeite hadden om hun service te behouden. Hogenkamp was uiteindelijk het meest zorgvuldig en kon na een uur en een kwartier de felicitaties in ontvangst nemen van haar landgenote.

Hogenkamp speelt in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi tegen de Australische Isabelle Wallace, die Sabine Lisicki uit Duitsland met 7-6 (5) en 7-5 uitschakelde.

Als ze Wallace weet te verslaan, moet Hogenkamp nog een derde partij winnen om mee te mogen doen aan het hoofdtoernooi van de Australian Open, dat op 14 januari begint.

Kerkhove verliest in eerste ronde van Française

Lesley Kerkhove slaagde er niet in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open te bereiken. De Nederlandse ging eerder op dinsdag in een spannende partij met 1-6, 7-6 (4) en 7-6 (8) onderuit tegen Amandine Hesse uit Frankrijk.

De 27-jarige Kerkhove was oppermachtig in de eerste set en brak de twee jaar jongere Hesse drie keer. In een half uur had de Nederlandse het openingsbedrijf op zak, maar daarna bood de Française aanzienlijk meer tegenstand.

In de tweede set repareerde Kerkhove, die op de wereldranglijst de nummer 203 is, in de vijfde game een break achterstand. De tiebreak was echter een prooi voor Hesse, die 38 plaatsen lager staat op de ranking.

Ook in de tweede set kon de speelster uit Goes in eerste instantie een break ongedaan maken, maar ging het wederom mis in de tiebreak. Op 8-8 plaatste Hesse de beslissende minibreak, waarna ze de partij uitserveerde.

De Française speelt in de tweede ronde tegen de Oekraïense Marta Kostyuk, die de Slowaakse Jana Cepelova met 6-3 en 7-5 de baas was.