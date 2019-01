Robin Haase wacht nog altijd op zijn eerste zege van het nieuwe jaar in het enkelspel. De 31-jarige Nederlander verloor in de nacht van maandag op dinsdag op het ATP-toernooi in Auckland in de eerste ronde kansloos van David Ferrer: 6-2, 6-1.

De 36-jarige Spanjaard was ooit de nummer drie van de wereld, maar is inmiddels mede door blessureleed afgegleden naar de 124e plek op de wereldranglijst. Niettemin had hij in Nieuw-Zeeland weinig moeite met Haase.

In de openingsset leverde Haase, de nummer 49 van de wereld, maar liefst drie keer zijn opslag in. Ferrer, die zijn eerste partij speelde sinds begin oktober, stond zijn servicebeurt eenmaal af, maar haalde het eerste bedrijf simpel binnen.

Ook in de tweede set brak Ferrer drie keer door de opslag van Haase heen. Dit keer stond de Spanjaard de Nederlander geen enkele break toe, waarna hij het karwei afmaakte op eigen service. De partij duurde iets meer dan een uur.

Ferrer treft in de volgende ronde zijn als vierde geplaatste landgenoot Pablo Carreño Busta, die in de eerste ronde een bye had.

Haase won in 2019 alleen in dubbelspel

Het seizoen begon voor Haase vorige week al met een nederlaag. Toen was de Nederlander in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Doha niet opgewassen tegen de Chileen Nicolas Jarry.

In Qatar had Haase wel succes in het dubbeltoernooi. Hij bereikte aan de zijde van Matwé Middelkoop de finale, waarin het Nederlandse duo boog voor de Belg David Goffin en de Fransman Pierre-Hugues Herbert.