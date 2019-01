Kiki Bertens heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Sydney. De Nederlandse was in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Bernarda Pera: 7-5 en 6-4.

Het duurde lang voordat Bertens in Sydney de baan op kon. Regenbuien zorgden keer op keer voor uitstel van de partij. Bovendien kreeg ze kort te voren pas te horen dat Pera haar tegenstander was. Ze zou aanvankelijk aantreden tegen de Britse Johanna Konta, maar die meldde zich af met een blessure.

In de tweede ronde treft Bertens de Spaanse Garbiñe Muguruza, die in haar eersterondepartij in twee sets afrekende met haar landgenote Carla Suárez Navarro: 6-3 en 6-4.

Tweevoudig Grand Slam-winnares Muguruza was in 2017 enkele weken de nummer één van de wereld, maar is inmiddels afgezakt naar de achttiende plaats.

Bertens en Muguruza vorig jaar ook al tegenover elkaar in Sydney

Bertens en Muguruza stonden opvallend genoeg vorig jaar ook al tegenover elkaar in de tweede ronde in Sydney. De Wateringse verloor destijds in twee sets: 3-6 en 6-7 (6).

Sydney is het tweede toernooi van Bertens in 2019, nadat ze vorige week in Brisbane al in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

Volgende week speelt de nummer negen van de wereld op de Australian Open, waar ze als enige Nederlandse speelster direct is toegelaten. Arantxa Rus, Richèl Hogenkamp, Quirine Lemoine, Lesley Kerkhove en Bibiane Schoofs komen in actie in de kwalificaties.

Frustratie bij Bertens in eerste set

Bertens begon maandag in Sydney als de grote favoriet tegen Pera, maar die rol maakte ze aanvankelijk niet waar. De nummer 69 van de wereldranglijst stond in de eerste set lange tijd een break voor, tot frustratie van Bertens. De Wateringse gooide met haar racket en sprak op de baan met haar coach Raemon Sluiter.

Uiteindelijk kwam de ommekeer bij 5-4 in het voordeel van de 24-jarige Pera, die het eerste bedrijf kon uitserveren. Dankzij twee breaks op rij was de set uiteindelijk toch een prooi voor de drie jaar oudere Bertens.

In de tweede set ging het lange tijd gelijk op. Bij 5-4 moest Pera haar service behouden om niet te verliezen en daar slaagde ze niet in. De eerste twee matchpoints liet Bertens nog onbenut, maar op haar derde was het wel raak waardoor haar tweede zege van het seizoen een feit was.