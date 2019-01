Wesley Koolhof heeft zondag met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell het ATP-toernooi van Brisbane gewonnen. Karolína Plísková schreef het WTA-toernooi in de Australische stad op haar naam.

Koolhof en Daniell rekenden in de finale af met Amerikaans/Britse koppel Rajeev Ram en Joe Salisbury: 6-4 en 7-6 (6).

Het is de vierde toernooizege voor de 29-jarige Koolhof en zijn eerste met Daniell. De andere drie won de tennisser uit het Gelderse Duiven samen met Matwé Middelkoop.

Koolhof won de dubbeltoernooien in Sofia (2016), Kitzbühel (2016) en Sydney (2017). Daarna verloor hij zeven ATP-finales op rij.

Plísková wint vrouwentoernooi

Plísková was in de vrouwenfinale in Brisbane met 4-6, 7-5 en 6-2 te sterk voor de Oekraïense Lesia Tsurenko. De Tsjechische passeert daardoor haar landgenote Petra Kvitová en stijgt naar de zevende plek op de maandag te verschijnen wereldranglijst.

Kiki Bertens blijft de nummer negen van de wereld. De Westlandse werd in Brisbane al in de tweede ronde uitgeschakeld. Bertens speelt komende week in Sydney, waar ze in de eerste ronde een qualifier treft.

Görges prolongeert titel in Auckland

Julia Görges heeft haar titel in Auckland met succes verdedigd. De Duitse was met 2-6, 7-5 en 6-1 te sterk voor Bianca Andreescu.

Het was voor de achttienjarige Andreescu haar eerste WTA-finale. De Canadese is de nummer 152 van de wereld, maar zal door haar sterke optreden in Nieuw-Zeeland flink stijgen op de ranking.

Görges staat veertiende op de WTA-ranglijst, die wordt aangevoerd door de Roemeense Simona Halep.