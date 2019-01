Kevin Anderson heeft zaterdag het ATP-toernooi van Pune gewonnen. De als eerste geplaatste Zuid-Afrikaan was in de finale nipt in drie sets te sterk voor de Kroaat Ivo Karlovic: 7-6 (4) 6-7 (2) en 7-6 (5).

Karlovic slaagde er met zijn 39 jaar (hij viert in februari zijn 40e verjaardag) zodoende niet in de oudste winnaar van een toernooi op het hoogste niveau te worden sinds Ken Rosewall in 1977 in Hongkong.

De illustere Australiër versloeg toen op liefst 43-jarige leeftijd in de finale de Amerikaan Tom Gorman in vier sets: 6-3, 5-7, 6-4 en 6-4.

Karlovic blijft als late dertiger verbazen. Hij bereikte de afgelopen vijf jaar elf keer de finale van een ATP-toernooi waarin hij vier keer de titel pakte.

Karlovic was ook dicht bij een zege op Anderson, maar hij moest na 2 uur en 45 minuten toch de felicitaties overbrengen aan zijn tegenstander.

Databureau Gracenote had eerder berekend dat de finale in Pune qua lengte van beide spelers uniek was. Karlovic is 2,11 meter, Anderson doet daar met 2,03 meter niet veel voor onder.

Bautista Agut schrijft ATP-toernooi van Doha op zijn naam

Roberto Bautista Agut schreef zaterdag het ATP-toernooi van Doha op zijn naam. De Spanjaard rekende in de finale in drie sets af met de Tsjech Tomas BerdychL 6-4, 3-6 en 6-3.

Bautista Agut had in de halve finales voor een grote verrassing gezorgd door met Novak Djokovic de nummer 1 van de wereld in drie sets opzij te zetten: 3-6, 7-6 (6) en 6-4.

De nummer 24 van de wereld pakte op het hardcourt in Qatar zijn negende ATP-titel. Hij was vorig jaar nog de beste op twee toernooien, op die van Auckland en op die van Dubai.

Berdych liet in Doha zien dat hij weer helemaal terug is. De 33-jarige routinier, ooit de nummer vier van de wereld, stond het afgelopen half jaar aan de kant met rugklachten.

Berdych onderstreepte zijn terugkeer door op zijn eerste toernooi direct de finale te halen, maar een veertiende titel bleek net iets te hoog gegrepen.