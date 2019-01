Kiki Bertens heeft het ook voor het WTA-toernooi van Sydney niet getroffen met de loting. De Westlandse neemt het in de eerste ronde op tegen de Letse Anastasija Sevastova, de nummer elf van de wereld.

De 27-jarige Bertens en de één jaar jongere Sevastova stonden twee keer eerder tegenover elkaar, beide keren op het graveltoernooi van Madrid. Sevastova zegevierde in 2017 en Bertens won in 2018 in twee sets.

De Nederlandse nummer negen van de wereld kende deze week ook een zware loting op het toernooi van Brisbane, want ze trof met Elise Mertens de nummer twaalf op de WTA-ranking.

Bertens won die wedstrijd tegen de Belgische weliswaar in drie sets, maar werd in de tweede ronde alsnog uitgeschakeld door de Kroatische Donna Vekic.

Het toernooi in Sydney is voor Bertens de laatste test in aanloop naar de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar dat op 14 januari van start gaat in Melbourne.

Vorig jaar reikte Bertens tot de derde ronde op de Australian Open, het beste resultaat uit haar loopbaan.