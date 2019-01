Kiki Bertens speelt in maandag de eerste ronde op het WTA-toernooi van Sydney tegen Johanna Konta, die als 'lucky loser' aan het toernooi mag meedoen. Aanvankelijk had de Nederlandse het niet getroffen met een loting tegen de Letse Anastasija Sevastova, de nummer elf van de wereld.

Doordat Naomi Osaka, de nummer vijf van de wereld, zich terugtrok voor het toernooi, werd het speelschema iets aangepast. Bertens speelt daardoor niet meer tegen Sevastova, maar tegen Konta.

De Britse, die geboren werd in Sydney, moest in het kwalificatietoernooi in Sydney opgeven met een nekblessure. Bij een 4-1-achterstand in de eerste set tegen de Russin Ekaterina Alexandrova kon Konta niet verder spelen.

De nummer 37 van de wereldranglijst is zo snel hersteld dat ze als lucky loser alsnog wordt toegelaten tot het hoofdschema.

Het toernooi in Sydney is voor Bertens de laatste test in aanloop naar de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar dat op 14 januari van start gaat. Vorig jaar reikte Bertens tot de derde ronde in Melbourne, het beste resultaat uit haar loopbaan.

Bertens haalde tweede ronde in Brisbane

De Nederlandse nummer negen van de wereld kende deze week een zware loting op het toernooi van Brisbane, want ze trof met Elise Mertens de nummer twaalf op de WTA-ranking.

Bertens won die wedstrijd tegen de Belgische weliswaar in drie sets, maar werd in de tweede ronde alsnog uitgeschakeld door de Kroatische Donna Vekic.